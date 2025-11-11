La ciudad de Jaén se exhibirá en Intur 2025 como destino de calidad monumental, natural y gastronómico

Imagen de archivo de la participación de Jaén en Intur - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén estará presente en la Feria Internacional de Turismo de Interior 2025 que se celebra en Valladolid del 13 al 16 de noviembre, con el objetivo de promocionar su patrimonio tanto monumental, como de naturaleza, cultural y gastronómico.

Así lo ha anunciado la concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio, María Espejo, que ha subrayado la importancia de esta cita que "representa el mejor escaparate de promoción económica y turística para poner en valor el potencial de Jaén, especialmente en un año tan significativo como es la conmemoración del 1.200 aniversario de nuestra capitalidad".

Jaén se situará dentro del pabellón de Turismo Andaluz (Pabellón número 2). La capital jiennense ocupará uno de los mostradores asignados a la provincia para promocionar sus atractivos, productos y actividades, gracias a la estrecha colaboración con los agentes del sector turístico local.

Uno de los objetivos clave será la participación en Intur Negocios B2B, la jornada exclusiva para profesionales del 13 de noviembre. En este espacio, el Ayuntamiento, a través del Patronato municipal de Cultura, estará presente para establecer contactos con 70 compradores de 21 países especializados en turismo de interior, buscando así "generar nuevas oportunidades de negocio para la ciudad".

Durante los días abiertos al público --14, 15 y 16 de noviembre--, la promoción estará centrada en los productos asociados al 1.200 aniversario de la capitalidad, con especial foco en el aceite de oliva virgen extra (AOVE) y sus empresas afines, para llegar directamente al consumidor. Está previsto llevar a cabo degustaciones de AOVE de cosecha temprana durante toda la feria.

Además, el expositor ofrecerá una experiencia gastronómica con productos de marcas de renombre como XAVE, Supremo, Casería de Jesús, patatas OYA y Santo Reino y Aceitunera Jiennense, además de AOVE de Cielo y Tierra.

"Estas degustaciones, que aúnan nuestra historia y la excelencia de nuestro producto estrella, suscitarán sin duda un gran interés por parte del público asistente y nos ayudarán a consolidar la imagen de Jaén como capital mundial del aceite de oliva", ha concluido Espejo.