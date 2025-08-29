Las consultas a los puntos de información turística de Córdoba suben un 12%, con predominio de extranjeros

Archivo - Turistas en el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puntos de información turística (PIT) de la ciudad ha recibido un total de 155.083 consultas en el primer semestre del año 2025, lo que supone un 12,14% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En el global, hay un predominio de los visitantes extranjeros, con un total de 78.794 consultas, mientras que los nacionales suman 76.289.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota en la que ha detallado que, por países, tras España predomina Francia (17.635), Alemania (12.260), Reino Unido (7.088), Italia (4.719) y Países Bajos (3.402). El mayor crecimiento porcentual respecto a 2024 se produce en los turistas procedentes de Polonia (+68,8 %), Austria (+27,7 %) y Alemania (+16,1 %).

En cuanto al origen de las consultas por comunidades autónomas, a la cabeza se sitúan los madrileños (17.470), andaluces (12.160), catalanes (9.027), valencianos (5.796) y castellanoleoneses (4.239). Hay que destacar que los principales incrementos porcentuales se producen de los provenientes de Madrid (+ 13,4%) y sobre todo de Canarias (+119,72%), lo que tiene su causa directa en las conexiones aéreas que unen Las Palmas con Córdoba. Por provincias, el mayor número de consultas han sido realizadas por ciudadanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Vizcaya, Murcia y Alicante.

Los empleados de los dos puntos de información turística atienden e informan al visitante, hacen gestión y venta de productos turísticos, captación de datos para las cifras estadísticas y atención telefónica, así como atienden sugerencias y quejas.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, ha destacado que la afluencia de visitantes a los PIT "es un buen termómetro para conocer el comportamiento del turismo en la ciudad" y ha destacado que "cerramos un semestre positivo de actividad, en línea con los resultados turísticos acumulados hasta julio, que contabilizan 584.763 turistas en la ciudad, lo que supone un 2,38% más respecto a 2019 y un 3,52 por encima del 2024".

La delegada también ha resaltado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio visitaron la ciudad de Córdoba un total de 69.247 turistas alojados en establecimientos hoteleros, con un crecimiento del 16,60% respecto al mismo mes del año anterior. Se debe principalmente al buen comportamiento del turismo nacional (+29,57%), mientras que el turismo extranjero experimentó un crecimiento más moderado, del orden del 3,23%, como consecuencia de la mayor demanda turística de las zonas costeras en estas fechas.

Estos viajeros generaron un total de 111.134 pernoctaciones, con un incremento del 6,30% respecto al mes de julio de 2024 (+6.591 pernoctaciones).

"El turismo ha experimentado un comportamiento excepcionalmente positivo en este pasado mes de julio, por encima del crecimiento de turistas y pernoctaciones del conjunto de Andalucía, sin olvidar que también ha registrado valores superiores a los del conjunto de España", ha señalado Marian Aguilar, quien ha añadido que "afrontamos ahora el último cuatrimestre del año con buenas perspectivas turísticas, ya que no podemos olvidar que nos adentramos en el otoño, que es temporada alta prácticamente al nivel del mes de mayo".

Desde el Ayuntamiento, según ha apuntado la delegada, "vamos a seguir con nuestra línea de trabajo de promocionar las potencialidades de Córdoba en origen, para que sea más atractiva la captación de visitas, y lo haremos con una oferta segmentada que evidencia que la ciudad es un destino muy completo, en el que se pueden vivir experiencias completas y en el que, ante todo, se puede disfrutar de nuestros cuatro patrimonios, lo que nos identifica y nos hace únicos".