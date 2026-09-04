Emiliano Cabot toma posesión como nuevo diputado de Turismo de la Diputación de Huelva

Toma posesión del nuevo diputado de Turismo de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emiliano Cabot Díaz ha tomado posesión este viernes como nuevo diputado provincial de la Diputación de Huelva durante el Pleno extraordinario celebrado en la institución provincial. Cabot se incorpora a la Corporación tras la renuncia de la diputada del grupo popular Ana Delgado y asume las competencias de Turismo, además de la presidencia de la Agencia Destino Huelva.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el nuevo diputado cuenta con experiencia en la gestión de iniciativas vinculadas a la promoción turística y al desarrollo económico de la provincia. Hasta ahora ejercía como vicepresidente de la Agencia Destino Huelva y, desde mayo de 2025, ha sido coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, puesta en marcha por la Diputación para potenciar el desarrollo de los sectores económicos clave y fortalecer el tejido empresarial de la provincia.

Durante su intervención tras tomar posesión de su cargo, Emiliano Cabot ha expresado su "satisfacción" y "felicidad" por incorporarse a la Corporación provincial y ha destacado el "orgullo de representar a los ciudadanos de Huelva". En este sentido, ha mostrado su disposición tanto a sus compañeros del equipo de gobierno como al conjunto de la Corporación "para lo que sea necesario y lo necesiten".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Rocío Moreno, ha dado la bienvenida al nuevo diputado y le ha felicitado en nombre de la Corporación y del Grupo Popular, toda vez que ha destacado que Cabot "va a aportar muchas cosas buenas a la provincia" desde "su experiencia, su profesionalidad y sus ganas de hacer cosas".

Moreno ha subrayado además que "lo más bonito" de la política es "poder sumar, aportar y hacer el bien" por la ciudadanía. En su nueva responsabilidad al frente de Turismo, Emiliano Cabot dará continuidad al trabajo desarrollado desde la Diputación para la promoción turística de la provincia y para el fortalecimiento de Huelva como destino. Su experiencia al frente de iniciativas de promoción y desarrollo provincial se verá ahora reforzada con su incorporación a la Corporación y con la presidencia de la Agencia Destino Huelva.

La incorporación de Emiliano Cabot se produce después de la renuncia de Ana Delgado, quien hasta ahora ejercía como diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva y que ha pasado a desempeñar el cargo de secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Por otro lado, el Pleno extraordinario celebrado este viernes ha incluido además en su orden del día diferentes asuntos relacionados con la gestión económica y presupuestaria de la institución, la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, la Agencia Destino Huelva y el Servicio de Ayuda a Domicilio, entre otros puntos.