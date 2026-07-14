Fuengirola presenta su nuevo portal turístico para mostrar al mundo la identidad de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha presentado el nuevo portal oficial de Turismo, www.somosfuengirola.es, una plataforma digital concebida para enseñar al mundo la ciudad que es Fuengirola: abierta, mediterránea, familiar, internacional, dinámica y profundamente orgullosa de sus raíces.

El concejal de Turismo, José Luis Ponce, y la edil de Innovación, Isabel González, han destacado que esta nueva web "no es simplemente una página de turismo, sino una nueva forma de contar Fuengirola" y han puesto el acento en que "el objetivo no es solo atraer visitantes, sino invitarles a conocer, respetar e integrarse en la identidad local".

"Fuengirola es una ciudad turística, pero es mucho más que un destino de vacaciones. Es una ciudad con historia, con tradiciones, con barrios llenos de vida, con una forma muy especial de recibir a quienes vienen de fuera y, sobre todo, con una gente que es la verdadera protagonista de todo lo que somos", ha señalado Ponce.

El nuevo portal nace bajo la marca Somos Fuengirola, una denominación que resume el espíritu del proyecto: mostrar la ciudad desde una mirada auténtica, cercana y orgullosa.

La web no se limita a presentar recursos turísticos clásicos, sino que incorpora contenidos vinculados a la forma de vivir Fuengirola, sus costumbres, tradiciones, gastronomía, barrios, eventos, playas, patrimonio, arte urbano, rutas, espacios familiares y agenda durante todo el año.

En este sentido, uno de los elementos diferenciales del portal es su apuesta por un turismo más integrador. La web invita al visitante a conocer la ciudad desde dentro, a entender sus costumbres y a vivirla de una forma más respetuosa y conectada con la identidad local.

Al respecto, han detallado que el portal incorpora una sección de guías locales, donde vecinos y personas vinculadas a la ciudad comparten su visión particular de Fuengirola, sus recomendaciones, rincones favoritos y experiencias personales. El blog turístico también irá creciendo de forma continua con artículos semanales, itinerarios, curiosidades, información útil y propuestas para descubrir la ciudad desde distintas perspectivas.

La plataforma se apoya en soluciones de Simpleview/Granicus Destinations, compañía especializada en tecnología para destinos turísticos y organizaciones de marketing de destino. Su ecosistema incluye herramientas como CMS, CRM, Data & Insights, Digital Asset Management, DMS, Email Marketing, gestión de eventos y soluciones de comercialización turística, utilizadas por más de 900 destinos a nivel internacional.

El uso de un CMS turístico permite al Ayuntamiento gestionar de forma flexible y ordenada los contenidos de la web, actualizar secciones, incorporar nuevos artículos, destacar eventos, crear propuestas temáticas y adaptar la información a las necesidades de cada momento. Esto convierte el portal en una herramienta dinámica, capaz de evolucionar al mismo ritmo que lo hace la propia ciudad.

Por su parte, la integración de soluciones de CRM turístico y análisis de datos permitirá avanzar hacia una promoción más inteligente, basada en el conocimiento del comportamiento del visitante. La web facilitará el seguimiento de qué contenidos despiertan mayor interés, desde qué mercados se consulta la información, qué experiencias generan más atención y qué tendencias pueden ayudar a orientar futuras acciones de promoción.

ESPACIO PARA PROFESIONALES

Por otro lado, el portal también incluye un espacio dirigido a profesionales del turismo, pensado para ofrecer información de utilidad al sector, reforzar la coordinación y facilitar una visión más estratégica del destino.

Esta dimensión profesional se suma a la parte más visible para el visitante, que encontrará información sobre playas, eventos, alojamiento, restauración, accesibilidad, transporte, oficinas de turismo, actividades familiares, rutas, patrimonio, vida nocturna y planificación del viaje.

"Esta web nos ayuda a enseñar al mundo la ciudad que somos: una ciudad moderna, abierta, acogedora, orgullosa y viva. Una ciudad que no solo se visita, sino que se siente", ha concluido la edil de Innovación.