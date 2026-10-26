Huelva promociona su oferta turística en las Jornadas de Andalucía en Levante ante más de 300 profesionales

Huelva en las Jornadas de Andalucía en Levante. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva ha participado esta semana en las Jornadas de Andalucía en Levante, una acción organizada por Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía cuyo objetivo es promocionar la oferta turística andaluza en un mercado de cercanía como es el Levante Español.

Según ha informado la Diputación Provincial en una nota, técnicos de la Agencia Destino Huelva junto con representantes de algunas empresas del sector en la provincia han dado a conocer estos días el destino en estas jornadas del sector turístico que Andalucía organiza cada año y en las que han participado unos 300 agentes de viaje y unos 45 profesionales de Andalucía.

Murcia, Alicante y Valencia han acogido esta promoción dirigida a intermediarios turísticos, en este caso agencias de viaje mayoristas y minoristas, con el objetivo de facilitar, ampliar y actualizar el conocimiento de nuestra región, de la mano de empresarios andaluces e instituciones turísticas provinciales y locales.

Con la celebración de estas jornadas profesionales y a través de talleres de trabajo/workshop, se pretende aumentar la cuota de negocio tanto en la provincia de Huelva como en Andalucía; contribuir a la promoción y comercialización de las Pymes, a través de su participación; establecer relaciones comerciales para la captación de grupos e individuales; así como dar a conocer a los intermediarios turísticos de las ciudades de Murcia, Alicante y Valencia la variedad de oferta existente en la provincia, así como presentar nuevos productos.

A lo largo de estos días, el personal de la Agencia Destino Huelva ha promocionado las excelencias de la provincia, así como todos los segmentos turísticos que abarca, prestando especial atención a aquellos que resultan más llamativos para los turistas levantinos, como el turismo rural, activo, cultural, tradicional y por supuesto, el gastronómico.

Todo ello con "el doble objetivo de atraer nuevos clientes y aumentar el flujo de turistas de esta región hacia el territorio y fidelizar a los que ya nos visitan", ha señalado la institución provincial.

La Diputación ha subrayado que, "en definitiva, estas jornadas profesionales buscan facilitar los movimientos de negocio de los destinos participantes y de los empresarios, impulsando la provincia de Huelva como un destino para todo el año". Al mismo tiempo, estos encuentros en las ciudades del Levante español "refuerzan los contactos ya existentes de años anteriores y facilitan otros nuevos".