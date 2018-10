"Imagen renovada" en el refugio antiaéreo de la plaza de Santiago de Jaén para atraer más visitantes

Publicado 26/02/2018 13:40:01 CET

JAÉN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El refugio antiaéreo de la plaza de Santiago de Jaén cuenta con una "imagen renovada" que pretende atraer más visitantes, para lo que también se le ha dado un sentido didáctico y se ha incorporado sonido que evoca el bombardeo que sufrió la ciudad el 1 de abril de 1937 y que motivó la construcción de este tipo de instalaciones, inexistentes hasta entonces.

El alcalde, Javier Márquez, y la concejala de Turismo y Promoción Económica, Rosario Morales de Coca, han visitado este lunes este enclave municipal para presentar la denominada 'Experiencia Bombardeo'.

"Queremos reforzar la imagen de este refugio antiaéreo, ofrecer a los turistas un espacio renovado y una instalación más moderna, por lo que hemos introducido un sonido que evoca este episodio oscuro de la historia de España, y en concreto de la historia de Jaén", ha comentado la edil.

Se trata de una recreación del referido bombardeo en la Guerra Civil por parte de las tropas sublevadas que acabó con 157 víctimas mortales y que generó la construcción de este refugio. En este sentido, se le ha "dado un sentido didáctico para sensibilizar a la sociedad para que esto no vuelva a repetirse".

Morales de Coca ha valorado la gran demanda de los refugios antiaéreos, por lo que se está desarrollando "un trabajo público y privado con empresas de la capital de servicios turísticos que se han comprometido a tener unos horarios de apertura adecuados, pues serán los que se pondrán de acuerdo entre ellos para las visitas".

Al respecto, ha recordado que el refugio "no reúne las condiciones de un puesto de trabajo, pues no es un espacio con ventilación, ni climatización, ni aseo", de modo que no se puede tener a personal fijo en él.

"Sin embargo, desde el Ayuntamiento tenemos un trabajo previo hecho para que todos los guías inscritos en el registro de Turismo de la Junta que tienen domicilio fiscal en la capital tengan acceso a la llave de este refugio antiaéreo para que siempre que les surja una visita guiada puedan acceder a este espacio", ha precisado.

Así, hay establecido un protocolo de firma y entrega de llaves y a esto ahora se le añadirá que se va "a poder publicitar sólo el refugio a precio simbólico dos días a la semana, casi con toda probabilidad, miércoles y sábado". Habrá grupos a través de la Oficina de Turismo y las empresas turísticas realizarán estas visitas "a un precio simbólico", con lo que se "da respuesta a este espacio turístico".

"Buscamos que la oferta genere demanda y esto es algo fundamental, el hecho de que publicitemos un espacio como este para que esté abierto al público y genere visitas", ha afirmado la concejala.

Ha incidido, además, en el "deber de consolidar Jaén como destino turístico", para lo que se actúa "codo con codo" con el tejido empresarial sectorial y con otras instituciones para poner en valor todo el patrimonio de la capital.

En este sentido, Morales de Coca ha considerado "fundamental" esa relación con otras administraciones, ya que "no sólo es gestión municipal, sino también gestión de la Junta de Andalucía y de la Diputación. "Mantenemos una relación cordial y procuramos adecuar horarios y tiempos de visita a las necesidades reales de la demanda", ha apostillado.