Jaén propone visitas guiadas y teatralizadas y vías ferratas para celebrar el Día Mundial del Turismo

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaén celebrará el Día Mundial del Turismo con la programación de 25 actividades hasta el 28 de septiembre, entre las que se incluyen visitas guiadas, teatralizadas y vías ferratas.

Así lo ha indicado este miércoles la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, en la presentación de estas propuestas, junto con la gerente de Lagartotours, Helena Arjona, y el guía de escalada Sebas Miranda.

La edil ha valorado el hecho de que el área de Turismo municipal, se sume a esta celebración que tiene como lema en 2025 'Turismo: transformación sostenible', al tiempo que ha agradecido la implicación de empresas del sector como Lagartotours, Claritas Turismo y Sebas Miranda, según ha informado el Ayuntamiento.

"Este programa incluye visitas guiadas de distinta índole y temática, visitas teatralizadas y vías ferratas, que tienen en común poner en valor nuestro gran patrimonio cultural e histórico, así como de naturaleza", ha destacado.

De este modo, habrá visitas guiadas al Jaén de las tres culturas a cargo de Lagarto Tours, al refugio antiaéreo y arco de San Lorenzo, así como visitas al Jaén de historias nocturnas. No faltará, a cargo de Claritas Turismo, un paseo de leyendas y misterio que tendrá lugar todas las tardes de esta semana, hasta el sábado, y que partirá desde la plaza de San Ildefonso o visitas al casco histórico.

Además, el viernes habrá una visita nocturna a la Capilla de San Andrés, "un monumento que se suele abrir en contadas ocasiones" y que se podrá visitar con Lagartotours. Desde Cultura, se ha programado una visita teatralizada en el Palacio del Condestable Iranzo, que tendrá como protagonista a Teresa de Torres.

El sábado, 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, será el día grande de esta programación. A las 8,00 horas habrá un bautismo de escalada y durante todo el día en diferentes horarios se han previsto visitas a Marroquíes Bajos por parte de los guías de Turismo del Ayuntamiento, al Jaén de las tres culturas, casco histórico, al refugio antiaéreo y Arco de San Lorenzo.

El castillo de Santa Catalina también tendrá esta jornada protagonismo con una visita teatralizada en la que a través de grandes personajes de Jaén nos acercarán a su historia y la de la ciudad. Continuarán este día las visitas a las historias nocturnas y se sumará una visita guiada a las historias de los barrios. Los amantes de la naturaleza volverán a contar con otra experiencia nocturna en la vía ferrata de Fuente de la Peña.

El domingo se ha diseñado otro bautismo de escalada a primera hora, además de una visita guiada al casco histórico, un paseo de autor a cargo de José Torres por el "Jaén más sagrado y misterioso" y un concierto extraordinario de la banda municipal en conmemoración al 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén. "Se trata de "un programa completo turístico que finalizará con la última de las vías ferratas de Fuente de la Peña a las 18,00 horas", ha dicho Espejo.

La concejala ha añadido que a esta agenda se unen otras propuestas se enmarcadas en el 26º Festival de Otoño de Jaén, como el concierto del viernes en la plaza de Santa María a cargo de la Hesperian Symphony Orchestra, o la obra 'Aquí nunca pasa nada', a propuesta de Cáritas el sábado en el Teatro Darymelia.

Por su parte, Miranda y Arjona han animado a participar en estas propuestas con motivo del Día Mundial del Turismo. El primero ha resaltado la gran aceptación que está teniendo la vía ferrata y ha invitado a descubrirla.

"Tiene unas vistas increíbles de la ciudad y es bastante buena, además de asequible para todos los públicos, ya que pueden participar hasta niños a partir de los doce años de edad o 1,40 metros de altura", ha comentado.

Arjona se ha centrado en la visita a la Santa Capilla de San Andrés, "un espacio que normalmente suele estar cerrado". "Durante una hora y media aproximadamente, desengranaremos todos esos misterios y ese arte que tiene este monumento, que es uno de los mejores que tiene nuestro patrimonio jiennense", ha afirmado.