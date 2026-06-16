Linares (Jaén) renueva y mejora la señalización turística de senderos para enlazar Cástulo y el paisaje minero

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico de Linares, Enrique Mendoza (i), observa una de las nuevas señales. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha llevado a cabo una actuación de mejora y nueva señalización de los senderos para enlazar el conjunto arqueológico de Cástulo y el patrimonio minero.

El yacimiento íberorromano y ese legado vinculado a la segunda revolución industrial constituyen dos de los grandes atractivos que atesora la ciudad, según ha destacado el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Enrique Mendoza.

Con la nueva señalización, en apenas 16 kilómetros, se han unido, "siguiendo simbólicamente el mismo camino que durante siglos realizaron los mineros íberos y romanos desde la ciudad hasta los yacimientos de plomo y plata".

"Este recorrido integra en una sola experiencia nuestro patrimonio arqueológico, arquitectónico, industrial y natural. Sin duda, una oportunidad única para descubrir un paisaje cultural excepcional", ha afirmado este martes en una nota tras visitar la nueva señalización.

Al respecto, el edil ha señalado la apuesta del Ayuntamiento de Linares "por seguir ofreciendo a los visitantes y amantes de la naturaleza experiencias vinculadas a la historia, la cultura y el entorno".