Mancomunidad Axarquía acude a la Feria ITM-Top Resa para promocionarse como destino turístico diverso

La Mancomunidad Axarquía acude a la Feria ITM-Top Resa para promocionarse como destino diverso. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía participa en la Feria IFTM-Top Resa (International French Travel Market), que tendrá lugar en la Porte de Versailles de Paris del 15 al 17 de septiembre 2026.

La institución comarcal acude a esta feria con el objetivo de reforzar la promoción de la Axarquía como destino turístico diverso, poniendo en valor no solo su tradicional oferta de sol y playa, sino también los numerosos atractivos de sus municipios de interior.

El presidente de la Mancomunidad, Jorge Martín, ha destacado que la presencia de la comarca en París responde a la necesidad de continuar ampliando y diversificando su oferta turística. "La Axarquía es mucho más que un destino de sol y playa", ha asegurado.

"Contamos con un extraordinario patrimonio natural, cultural y gastronómico en nuestros municipios de interior que queremos seguir dando a conocer en mercados internacionales como el francés", ha señalado.

En este sentido, la institución comarcal reforzará durante la feria la promoción del turismo rural y de interior, una línea de trabajo que la Mancomunidad viene impulsando en los últimos años como alternativa y complemento al modelo turístico tradicional.

Martín ha explicado que la apuesta por estos segmentos pretende, además, "favorecer una distribución más equilibrada de los visitantes por el territorio, impulsar la actividad turística en los municipios de interior y contribuir a reducir la presión y la masificación que puede concentrarse en determinadas zonas durante los periodos de mayor afluencia".

La participación en IFTM-Top Resa permitirá a la Mancomunidad establecer contactos con profesionales del sector, agentes de viajes y operadores turísticos, así como presentar la diversidad de experiencias que ofrece la Axarquía, desde el turismo de naturaleza y rural hasta su patrimonio, gastronomía y tradiciones.