La Mancomunidad Axarquía lleva a la ITB el mapa turístico digital para promocionar los 31 municipios

El consejero andaluz de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y la directora general de Promoción Turismo y Hostelería de la Junta Andalucía, Gemma del Corral, visitan el expositor de la Mancomunidad Axarquía. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Costa del Sol-Axarquía está presente un año más en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), encuentro para el que ha editado un mapa turístico digital, disponible físicamente, que utiliza códigos QR para promocionar los 31 municipios de la comarca y sus cinco rutas certificadas.

Esta herramienta ofrece acceso a la información en alemán e inglés de restaurantes, bodegas, golf, alojamientos, guías y actividades, todos inscritos en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía "impulsando, así, un turismo de calidad, digital, accesible, sostenible y actualizado", ha explicado el presidente de la institución comarcal Jorge Martín.

Durante la segunda jornada de trabajo en la capital alemana, han visitado el expositor de la Mancomunidad Axarquía el consejero andaluz de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y la también axárquica y directora general de Promoción Turismo y Hostelería de la Junta Andalucía, Gemma del Corral.

A estos se le ha presentado el material editado en inglés y alemán por la Mancomunidad Axarquía, institución pública responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca, han explicado a través de una nota.