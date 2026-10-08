Mancomunidad Axarquía (Málaga) refuerza su apuesta por la innovación y la digitalización turística en TIS2026

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha presentado su oferta turística al tiempo que ha avanzado en la digitalización del sector en la comarca durante el encuentro 'Tourism Innovation Summit' (TIS2026), que se celebra hasta este jueves en el recinto Fibes de Sevilla.

En su visita al recinto, el presidente de la institución comarcal, Jorge Martín, ha destacado que "la comarca está avanzando hacia un modelo de gestión turística apoyado en los datos, la innovación y la tecnología".

Entre las iniciativas que se han presentado, figuran la promoción unificada de los municipios mediante códigos QR, la aplicación móvil Gecor Turismo Axarquía Costa del Sol, la web oficial 'turismoaxarquiacostadelsol.com', la incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial y el impulso de oficinas de turismo virtuales.

Asimismo, Martín ha apuntado que el encuentro "permite conocer experiencias y soluciones relacionadas con algunos de los principales desafíos del sector, como la masificación, la sostenibilidad, la digitalización y la mejora de la experiencia de visitantes y residentes".

Durante su visita a TIS2026, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha mantenido reuniones con profesionales y empresas especializadas para seguir avanzando en la digitalización del destino. También ha conocido experiencias de otros territorios y soluciones relacionadas con la accesibilidad, la inteligencia artificial y la innovación aplicada al turismo.

Martín ha señalado que "el objetivo es avanzar hacia un destino más digital, sostenible y accesible, que mejore la experiencia de los visitantes y proporcione herramientas útiles a los municipios y residentes de los 31 municipios de la comarca", ha concluido.

La participación de la Mancomunidad se desarrolla junto con Turismo Costa del Sol y se enmarca en el proceso de digitalización que impulsa el Área de Turismo de la institución, responsable de la gestión, planificación y promoción del destino Axarquía Costa del Sol.