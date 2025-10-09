Mancomunidad Axarquía promueve el turismo experiencial en la Convención de Turespaña

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Mancomunidad Axarquía Costa del Sol continúa con su participación en la V Convención de Turespaña que reúne en Cáceres a profesionales del sector turístico de todo el mundo para trabajar en torno a la idea troncal del turismo de experiencias.

En total, hay 1.200 personas acreditadas, 900 de ellas son profesionales de fuera de Extremadura, la comunidad autónoma anfitriona. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Jorge Martin ha explicado que este foro "está permitiendo conocer de primera mano cómo los distintos actores del sector turístico trabajan la experiencia, además de dar a conocer la oferta de turismo experiencial que la comarca ofrece y que están relacionadas con la uva pasa, aceite, rutas teatralizadas, gastroturismo, enoturismo, astroturismo o cicloturismo, entre otras experiencias".

"Desde Mancomunidad venimos trabajando y apoyando a los diferentes empresarios y asociaciones que están dotando de experiencias auténticas a la comarca de la Axarquía como una oportunidad de promoción y satisfacer las nuevas demandas del turista", ha explicado el presidente comarcal en el marco de la V Convención de Turespaña.

Así, bajo el título 'Experiencias que transforman: construyendo el mejor turismo', el programa de la Convención se está centrado en la creación de experiencias turísticas únicas y auténticas, poniendo énfasis en cómo diseñar y comercializar vivencias que generen impacto y valor duradero.