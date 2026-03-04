Marbella se adhiere a la alianza de destinos de alta gama Spain is Excellence - AYTO MARBELLA

El municipio malagueño refuerza su proyección internacional en el segmento de turismo premium

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha formalizado la adhesión del municipio a Spain is Excellence (SIE), una alianza estratégica que reúne a algunos de los destinos, empresas e instituciones más relevantes del turismo de alta gama de España.

La directora general del ramo, Laura de Arce, ha subrayado que "esta incorporación supone un paso más en la estrategia municipal de posicionamiento de Marbella como referente internacional en el segmento premium, alineándonos con una red de excelencia que comparte nuestra apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la innovación como ejes del desarrollo en este ámbito".

La responsable municipal ha explicado que "la integración en SIE permitirá a la ciudad participar en acciones conjuntas de promoción, comercialización y networking en mercados estratégicos, ampliando su visibilidad y fortaleciendo su presencia en foros especializados y eventos internacionales".

Ha resaltado que "formar parte de esta plataforma nos sitúa en un entorno de cooperación privilegiado que fomenta la colaboración público-privada y permite generar sinergias, atraer nuevos perfiles de visitantes de alto poder adquisitivo y seguir diversificando nuestra oferta con propuestas diferenciadas".

Spain is Excellence trabaja en la promoción de España como destino de excelencia en países clave, poniendo el foco en el turismo de calidad y en la generación de valor añadido. En este sentido, De Arce ha destacado que "esta iniciativa refuerza el trabajo que venimos desarrollando para la mejora continua de la experiencia del visitante, consolidando un modelo competitivo y equilibrado durante todo el año".

De Arce ha detallado que "Marbella participará en los próximos meses, de la mano de SIE, en una serie de acciones promocionales que se irán ampliando posteriormente".

En concreto, está prevista la celebración de un evento de golf que incluirá un torneo de nueve hoyos con experiencias exclusivas y un 'clinic' de iniciación, con una asistencia de cerca de 60 jugadores, con un perfil de alto poder adquisitivo. Asimismo, el municipio formará parte de SIExquisito en Madrid, una experiencia gastronómica dirigida a agencias de viajes especializadas, prensa y representantes diplomáticos.

La localidad también estará presente en una 'Sales Mission SIE' en Dublín, un encuentro orientado a agencias premium del mercado irlandés, considerado estratégico por su creciente impacto en el turismo de nuestro país.