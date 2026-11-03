Marbella desembarca en la WTM avalada por el crecimiento del mercado británico en la ciudad

Marbella en la WTM - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) participa desde este martes en una nueva edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las principales ferias turísticas internacionales con el objetivo "de reforzar su posicionamiento en el mercado británico, consolidar relaciones con profesionales del sector y explorar nuevas oportunidades de promoción y negocio".

La directora general del ramo, Laura de Arce, ha explicado que la presencia de la ciudad se articula en los espacios de Turismo Costa del Sol y Turismo Andaluz, "lo que nos permitirá integrarnos en las estrategias de promoción de los ámbitos provincial y autonómico, reforzando nuestra visibilidad ante operadores turísticos, agentes de viajes y otros profesionales de la industria".

La responsable municipal ha destallado que la presencia de "nuestro destino en la WTM, que se desarrollará hasta el jueves, 5 de noviembre, cobra especial relevancia ante la evolución positiva del mercado británico en nuestra localidad, manteniéndose como uno de los principales emisores internacionales".

Al respecto, ha indicado, "los datos, correspondientes al periodo entre enero y septiembre de 2026 confirman el crecimiento de este mercado tanto en número de viajeros como en volumen de estancias hoteleras".

Así, en los primeros nueve meses del año, los establecimientos registraron 116.164 viajeros procedentes de Reino Unido, un 15,2 por ciento más que en 2025. "Esta cifra sitúa a este país como el segundo en volumen de visitantes hoteleros, por detrás de España, y representa el 18,7 por ciento del total alojados", ha apuntado.

En cuanto a términos de estancia, "la evolución también es positiva, generándose 470.483 pernoctaciones hoteleras en ese periodo, un 9,7 por ciento más que el ejercicio anterior", ha concretado De Arce, que ha señalado que con estos datos se coloca como el primer mercado emisor en alojamientos hoteleros en el municipio, con un 22 por ciento del total registrado.

Además, Marbella concentra el 12,8 por ciento de los viajeros británicos que se hospedan en establecimientos de la provincia y el 10,5 por ciento de las pernoctaciones en este ámbito territorial, "lo que refleja el peso de nuestro destino en la oferta de la Costa del Sol".

Por otro lado, la directora general de Turismo también ha informado de que junto a la promoción, Marbella aprovechará su presencia en Londres para poner en valor su capacidad para acoger congresos, reuniones profesionales y eventos corporativos.

En este ámbito, el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez es una infraestructura de referencia, con su más de 10.000 metros cuadrados de superficie, un auditorio para más de 1.500 personas y una sala de exposiciones de 3.100 metros cuadrados.

En concreto, este año contempla más de 150 eventos y para 2027 también está prevista una gran diversidad de citas como Start-Up Olé, el Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO), Marbella Design & Art y el Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, entre otras.

"La WTM permitirá a Marbella, un año más, reforzar la proyección de nuestro destino en el país británico y aprovechar el potencial de uno de los principales mercados internacionales", ha concluido.