Mijas lleva su nueva campaña turística internacional a ITB para reforzar su posicionamiento en Europa

El concejal de Turismo de Mijas, Francisco Jerez, en ITB - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Mijas (Málaga) participa esta semana en la Feria Internacional de Turismo ITB de Berlín, donde el municipio está presentando ante profesionales y operadores internacionales su nueva campaña turística con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el mercado europeo.

Se trata de una cita que reúne cada año a miles de profesionales del turismo, turoperadores, aerolíneas y destinos de todo el mundo y que se ha consolidado como uno de los principales espacios para establecer contactos comerciales y definir las tendencias del sector turístico internacional.

Durante estos días, Mijas está mostrando su oferta turística y manteniendo encuentros con profesionales del sector para seguir consolidando su presencia en los principales mercados emisores, especialmente el alemán, uno de los más importantes para la Costa del Sol.

El concejal de Turismo de Mijas, Francisco Jerez, que participa en la agenda profesional del evento, ha destacado "la importancia de que el municipio esté presente en este tipo de foros internacionales".

En este sentido, ha explicado que "la ITB de Berlín es uno de los grandes escaparates del turismo mundial y una oportunidad clave para seguir posicionando Mijas como un destino competitivo, atractivo y abierto al visitante internacional".

Uno de los ejes centrales de la presencia de Mijas en la feria es la presentación internacional de la nueva campaña turística del municipio, con la que se busca proyectar una imagen del destino vinculada a la calidad de vida, las experiencias auténticas y la diversidad de su oferta.

"Estamos presentando Mijas como un destino que combina naturaleza, gastronomía, cultura, tradiciones y una calidad de vida que cada vez valoran más los visitantes internacionales", ha señalado Jerez.

Asimismo, ha subrayado además "la importancia estratégica del mercado alemán para el municipio". "Alemania es uno de los mercados más fieles para la Costa del Sol y para Mijas. Estar presentes en Berlín nos permite seguir fortaleciendo esa relación y abrir nuevas oportunidades para nuestro destino", ha afirmado.

La presencia de Mijas en la ITB Berlín forma parte de la estrategia municipal de promoción turística internacional, orientada a reforzar el posicionamiento del destino en Europa y atraer visitantes durante todo el año. "Nuestro objetivo es seguir situando a Mijas en el mapa del turismo internacional y consolidarlo como uno de los destinos más completos y atractivos del Mediterráneo", ha concluido.