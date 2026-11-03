Mijas se promociona como destino completo y pone el acento en Londres en el golf y en la gastronomía

Mijas en WTM de Londres - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Mijas (Málaga) está presente desde este martes en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, con su oferta completa de segmentos complementarios y una estrategia que incide en el golf y la gastronomía como reclamos principales para los viajeros británicos.

La alcaldesa, Ana Mata, y el concejal de Turismo, Francisco Jerez, desarrollan la actividad promocional en el expositor de Turismo Costa del Sol, que engloba a los principales municipios de la provincia en esta cita turística trascendental.

Mata ha explicado que los turistas del Reino Unido son el principal cliente extranjero de Mijas, al igual que para el conjunto de la Costa del Sol. El valor diferencial del municipio reside en el golf, "con los doce campos que tenemos, y que son muy demandados especialmente en el invierno, que es la temporada alta de este deporte para los británicos".

Además, ha recordado que la gastronomía se configura como otro de los segmentos básicos y multidisciplinares de la oferta mijeña, dado que cada vez más protagoniza el motivo de elección de un destino en detrimento de otro.

"Mijas brilla en golf, con una de las mejores ofertas del sur de Europa, y en gastronomía, pero es un destino completo, que ofrece al turista todo tipo de reclamos", ha dicho.

La campaña turística de Mijas de este ejercicio 2026 tiene como título 'Donde la vida fluye', y es así porque también se centra en el turismo de salud y el turismo de naturaleza, tanto con la Sierra de Mijas como en con su costa, sus 14 kilómetros de litoral y cinco playas con Bandera Azul, además de nueve distintivos de calidad y sostenibilidad.

Por tanto, ha continuado, "Mijas se configura como un destino capaz de satisfacer las demandas de todo tipo de turistas, especialmente de los británicos, que son nuestro primer mercado internacional, y es lo que nos trae aquí a esta feria tan importante".

La regidora, además, ha participado en la rueda de prensa de balance del presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francis Salado.

Además, tanto Mata como Jerez han valorado la importancia y el protagonismo creciente del Mijas Lab-Clúster Turístico, el órgano de cooperación público-privada en torno al sector turístico de Mijas que analiza en sus reuniones trimestrales todos los principales retos del sector y las demandas de los empresarios para que el Ayuntamiento de Mijas pueda impulsarlas en el ejercicio de su gestión.

En este sentido, el Mijas Lab-Clúster Turístico estudia desde la última reunión la la realización de un evento gastronómico anual que permita poner el acento de la riqueza de los productos locales, en la manera de cocinarlos y en la calidad de los establecimientos culinarios de municipio.

"Por todos estos factores, Mijas es clara protagonista de la World Travel Market, ya que es un municipio central en la Costa del Sol, de cuya oferta forma una una parte fundamental, y que refuerza sus atractivos basándose en lo que más demandan los turistas: gastronomía, golf, descanso y naturaleza", ha concluido.