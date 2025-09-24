Niebla (Huelva) celebra el Día Mundial del Turismo con una visita guiada y gratuita a sus monumentos

NIEBLA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo sábado 27 de septiembre, el Ayuntamiento de Niebla (Huelva) ha organizado una visita guiada gratuita por algunos de los monumentos más emblemáticos de la milenaria población, una iniciativa que pretende acercar tanto a vecinos como a visitantes al legado histórico que define la ciudad condal, que cuenta con la declaración de Municipio Turístico de Andalucía desde el pasado mes de febrero.

El Día Mundial del Turismo se celebra el 27 de septiembre de cada año desde 1980. La fecha marca el aniversario de la adopción de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1970, allanando el camino para el establecimiento de la propia Organización cinco años después, ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

La actividad programada desde la concejalía de Turismo tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 11,00 horas, con punto de partida en la Puerta del Socorro, e incluirá un recorrido por lugares tan significativos como la muralla, el castillo, la Iglesia Santa María de la Granada, el antiguo hospital Nuestra Señora de los Ángeles o la torre-mirador de la puerta del Buey. La visita estará guiada por personal especializado en patrimonio y turismo, y será accesible para todos los públicos.

Desde el consistorio se afirma que "será una excelente oportunidad para conocer la rica historia y patrimonio de Niebla, que es uno de los municipios más antiguos de toda la provincia de Huelva". El Ayuntamiento iliplense desea que este Día Mundial del Turismo "sirva para redescubrir Niebla con otros ojos. Nuestro municipio es un referente cultural y patrimonial en la provincia de Huelva, y actividades como esta ayudan a fortalecer la identidad local y el turismo sostenible", ha remarcado.

Esta acción se enmarca dentro de la "apuesta" del consistorio por un modelo de turismo "responsable, inclusivo" y basado en "la valorización del patrimonio histórico como motor de desarrollo económico y social".

La concejal de Turismo, Isa González Contreras, destaca la importancia de esta efeméride, señalando que "celebrar el Día Mundial del Turismo en Niebla es celebrar nuestra identidad. "Cada piedra cuenta una historia, y queremos que esa historia siga viva para generaciones futuras. Invitamos a todos los visitantes a conocerla, respetarla y compartirla", ha dicho.

Con esta iniciativa, Niebla se suma a las numerosas ciudades del mundo que celebran el Día Mundial del Turismo, reafirmando su "compromiso" con la conservación del patrimonio y la promoción de un turismo "respetuoso con la historia y la identidad local".