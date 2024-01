El PP en la Diputación de Jaén señala la "buena acogida del nuevo modelo de promoción" en Fitur

JAÉN, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha destacado "la buena acogida del nuevo modelo de promoción" impulsado por la Junta de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra hasta el próximo domingo en Madrid.

Así lo ha indicado este jueves en una nota la portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, quien ha afirmado que se pretende "dar un giro necesario y un impulso a la promoción turística" con el objetivo de captar visitantes y poner los cimientos para mejorar las cifras del sector en la provincia, "con un enorme potencial aún por explotar".

En este sentido, ha defendido la reestructuración llevada a cabo por el Ejecutivo autonómico, "dando frente a las diputaciones provinciales más protagonismo a los empresarios y profesionales", con más de 300 empresas jiennenses en la feria, estando presentes además "casi todos los ayuntamientos de la provincia".

"Lo que nos transmiten los empresarios, que en total cuentan con más espacio que en años anteriores para realizar su labor, es que está siendo una edición de Fitur con bastante movimiento y posibilidades de negocio y que se están sintiendo cómodos, pudiendo realizar contactos y mantener reuniones con otros profesionales y operadores para tratar de llegar a acuerdos que germinen más adelante en una mejoría de los datos turísticos de Jaén", ha dicho.

En opinión del portavoz 'popular', esto "respalda" la apuesta de la Junta por este modelo y "deja en evidencia las críticas" del secretario general del PSOE jiennense y presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

"Él sí que ha perdido representación porque venía a esta feria a lucirse, no a mostrar lo mucho y bueno que tiene Jaén. No había foto ni mantel en el que no estuviera y ahora son los profesionales del sector los que están en el centro Jaén", ha considerado.

En este sentido, ha valorado que "por primera vez" Jaén capital cuente con un expositor propio, lo que incide en su "creciente papel turístico". Ha apuntado que a su tradicional oferta ha sumado otras como la gastronómica, encabezada por las estrellas Michelin, "y que como elemento tractor supone un reclamo que beneficia también al resto de la provincia".

"Es evidente que Jaén tiene unas grandes posibilidades en el ámbito turístico que todavía no dan los réditos que podrían y que necesita de nuevos incentivos para seguir creciendo", ha afirmado.

Se ha referido, por ejemplo, a la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del tercer trimestre de 2023, según la cual "Jaén solo recibe al 2,2 por ciento de los turistas de la comunidad autónoma". Supone "un 0,8 por ciento menos que un año antes mientras el conjunto de Andalucía crece por encima del 12 por ciento".

Así las cosas y aun siendo consciente "de lo difícil que es competir contra gigantes en Fitur", Camacho ha considerado "acertada" la estrategia de la Junta "basada en la potente marca Andalucía, así como que los aceites Jaén Selección se promocionen no solo en el estand de Jaén sino también en otros".

Frente a ello, ha criticado la "omnipresencia" de Reyes "tratando de acaparar un protagonismo que no le corresponde" en multitud de acciones turísticas, así como el importante número de presentaciones con escaso respaldo, lo que "debe llevar a reflexionar".

Finalmente, ha resaltado que el Gobierno autonómico "se ha hecho cargo del coste de todos los servicios comunes, incluyendo los que asumía cada Diputación para su zona específica". Algo que, en su opinión, "dista mucho del mensaje que se traslada desde la Diputación de Jaén, que incluso se ha negado a colaborar con el montaje y gastos del estand de la capital".