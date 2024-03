El presidente de la FAMP apunta a los "beneficios" de la tasa turística para "la sostenibilidad"

CÓRDOBA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado "convencido" de que el diálogo entre ayuntamientos y el sector turístico, con la Junta de Andalucía como mediador, será "fructífero", porque "lo que quieren muchos plantear, no sólo no va a perjudicar al sector, sino que en el medio y en el largo plazo también puede ser incluso beneficioso".

Y es que, "hablar de sostenibilidad es reinvertir también en que las ciudades puedan acoger mejor a los turistas en un futuro, que no se produzca la masificación que muchas veces se produce, entre otras cosas, no ya tanto por la afluencia de turistas, sino porque no estamos bien organizados en las ciudades", según ha argumentado este viernes el presidente de la FAMP.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el alcalde ha dicho que está "agradecido" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por ser "sensible a una situación que se produce", precisando que "la tasa no es más que un medio para hablar de un objetivo superior, que es el de la sostenibilidad en el turismo".

Así, ha indicado que hay "un reto, que en Córdoba no es inmediato", en el que "se juega la sostenibilidad del turismo con la puesta en marcha de la tasa", de manera que ante "la gran afluencia turística" el reto es "hacer compatible el turismo, que es una importante industria y fuente de empleo de ingresos, con la sostenibilidad del turismo en sí mismo y de las ciudades y la habitabilidad de zonas como los cascos históricos".

"En esa reflexión, que es una preocupación de muchos ciudadanos, lo que se dice es que vamos a hablar al menos de la posibilidad de que se estudie que esa sostenibilidad se pueda financiar con una tasa que grave al turismo", ha apuntado Bellido, quien también entiende que "hay que medir mucho, que hay que sentarse también con el sector y con los empresarios para que, con buena voluntad de hablar de la sostenibilidad turística, no se perjudique tampoco al sector, ni las pernoctaciones, ni los viajeros, ni los turistas".

Ante ello, ha agradecido al presidente de la Junta que "quiera mediar y ofrecer a la Junta de Andalucía como un instrumento para hablar entre empresarios del sector y representantes de los ayuntamientos", y espera poder "cerrar agenda y empezar a trabajar con la única voluntad de garantizar la sostenibilidad del turismo y de las ciudades en el futuro y sin ningún ánimo, todo lo contrario, de perjudicar al sector turístico y a los viajeros", de ahí que sea "importante también la presencia del sector, de los empresarios, en este debate", ha defendido el regidor.

Al hilo, el alcalde ya manifestó el martes, en el marco de un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, que no descarta aplicar una tasa turística en la ciudad "a futuro medio", aunque "ahora mismo no es una prioridad" de su gobierno, precisando que "se está todavía en ese límite donde la ciudad soporta bien el turismo que recibe, pero en cuanto dé un paso más se pueda caer en una situación donde efectivamente haya que imponerla".