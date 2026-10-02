La provincia de Huelva se promociona en el norte de España en las jornadas profesionales 'Andalucía en Galicia'

Huelva en las jornadas profesionales 'Andalucía en Galicia'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva ha desplegado estos días una importante promoción del destino Huelva en el norte de España a través de las jornadas profesionales 'Andalucía en Galicia' que han recorrido la localidades de Vigo, La Coruña y Santiago de Compostela.

Según ha indicado la Diputación en una nota, con esta acción se posibilita el contacto directo entre los técnicos de la Agencia, empresas onubenses y agentes de viajes gallegos.

Las jornadas, en las que junto a responsables de la agencia, también han participado representantes de Gran Hotel del Coto, On Hotels Group, Double Tree by Hilton Islantilla, Garden Hotels y Jamones Eiriz, se han desarrollado el martes en Vigo, el miércoles en La Coruña, y el jueves en Santiago de Compostela.

Organizadas por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, estas jornadas buscan incentivar e influir en la toma de decisión del destino de vacaciones, promocionando la "variada" oferta cultural, gastronómica, de ocio y de naturaleza de la provincia de Huelva, así como la "amplia oferta" de servicios.

Cada vez son más los gallegos que eligen Huelva para sus vacaciones, especialmente por la accesibilidad que ofrece la autopista portuguesa, que conecta directamente ambas regiones. A su vez, muchos onubenses también escogen Galicia como lugar de escapada, lo que "refuerza el vínculo turístico entre ambas zonas".

Entre los atractivos más valorados por los turistas gallegos en Huelva destacan su "excelente" oferta de golf --que actualmente presenta una relación calidad-precio muy superior a la del Algarve portugués--, su "reconocida" gastronomía y, "por supuesto, sus playas y clima privilegiado", ha remarcado la institución provincial.

Además, señala la Diputación que Huelva es un destino con "alta receptividad" para el turismo de grupos a lo largo del año, lo que "la convierte en una opción versátil y atractiva tanto para vacaciones como para escapadas temáticas".

Igualmente, subraya que Galicia es, "sin duda, una comunidad emisora clave para el turismo en la provincia de Huelva" y, por ello, las acciones de promoción de la Agencia Destino Huelva en esta región "no son puntuales, sino parte de una estrategia constante y planificada".