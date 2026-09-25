El proyecto europeo Poctep Guadiana Nautic Experience celebra en Huelva la reunión de lanzamiento

Reunión en la Diputación de Huelva de lanzamiento del proyecto Guadiana Nautic Experience. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los socios de ambos lados de la frontera entre España y Portugal han celebrado en la Diputación Provincial de Huelva la reunión de lanzamiento del proyecto Guadiana Nautic Experience que supone una inversión de 1,4 millones de euros cofinanciado al 75% por la Unión Europea a través de los Fondos Feder Interreg Poctep (España-Portugal), para impulsar un modelo innovador de turismo náutico en el Bajo Guadiana.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, este proyecto se centra en pequeñas empresas locales y en la valorización de recursos infrautilizados del río, la costa y el litoral. Mediante un enfoque cooperativo, alineando temas como la navegabilidad, dinamización económica ribereña de ambos lados de la frontera en las regiones del sur de España y Portugal, en concreto, en Huelva y Algarve.

La apertura de la reunión de lanzamiento ha corrido a cargo del Beneficiario Principal del proyecto, la Agencia Destino Huelva, donde su presidente y diputado provincial de Turismo, Emiliano Cabot, ha dado la bienvenida a los socios hispano-lusos del proyecto: Região Turismo Algave, Eurociudad del Guadiana (AECT) y la Mancomunidad de Municipios Beturia.

Entre las diversas actuaciones del proyecto, que se ejecutarán hasta finales de 2028, están la creación de un mapa estratégico y de valor de turismo náutico del Bajo Guadiana, validación de experiencias piloto validadas en el territorio, actuaciones de capacitación del sector, digitalización de elementos del producto turístico, realización de un Congreso Náutico, así como actuaciones dirigidas a posicionar y promocionar el destino en el ámbito nacional e internacional.

El proyecto Guadiana Nautic Experience prioriza la innovación social, la dinamización rural, la capitalización de planes previos, y la aceleración de iniciativas transformadoras. La propuesta conecta río, litoral e interior, promoviendo productos turísticos integrados, inclusivos y desestacionalizadores que diversifican la oferta y fortalecen la resiliencia de microempresas y comunidades locales, generando empleo y cohesión territorial.