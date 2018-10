PSOE critica que el Gobierno excluye de las ayudas a destinos turísticos inteligentes a municipios de Córdoba

Publicado 27/02/2018 13:02:52 CET

El senador del PSOE por Córdoba José Manuel Mármol ha criticado este martes que la convocatoria que ha realizado el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y referida a ayudas para destinos turísticos inteligentes, "excluye a los municipios cordobeses".

Así, según ha explicado Mármol en rueda de prensa, para acceder a estas ayudas, que están destinadas a la transformación digital del turismo y a la mejora de la eficiencia energética a través del empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el primer requisito es que el municipio tenga más de 20.000 habitantes, "lo que supone excluir a la mayoría de las localidades de nuestra provincia".

Otro de los requisitos que debe cumplir el municipio solicitante, según ha detallado Mármol, es que haya estado incluido, al menos una vez en los últimos diez años, en la Encuesta de Ocupación Hotelera que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El problema es que ningún municipio puede solicitar ser incluido en dicha Encuesta de Ocupación Hotelera, ya que es el Instituto Nacional de Estadística el que decide arbitrariamente los municipios a los que incluye", según ha lamentado el senador socialista.

Para José Manuel Mármol, se trata de "unos criterios leoninos", ya que "ninguno de los municipios de la provincia, salvo la capital, cumple con ambos requisitos" y, de este modo, "quedan excluidos de esta convocatoria Priego de Córdoba, Cabra, Lucena, Palma del Río, Montilla y Puente Genil".

En consecuencia, "de los 8.125 municipios de España, solo el uno por ciento podrá solicitar estas ayudas, que ascienden a 60 millones de euros, lo que demuestra que el Gobierno del PP no cree y no apuesta por el municipalismo", con lo que "no sabemos qué más va a hacer Rajoy para castigar y discriminar a los pequeños municipios de nuestro país".

Por último, el senador socialista ha pedido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que este martes visita Córdoba, "que explique los motivos por los que el Gobierno del PP castiga de manera permanente a los municipios" y también "por qué no concede a nuestra tierra un Plan Extraordinario de Empleo, como sí ha concedido a otras comunidades autónomas".