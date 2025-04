PSOE-Jaén valora 31 millones para planes de sostenibilidad turística y exige a la Junta "no poner palos en las ruedas"

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha señalado el esfuerzo del Gobierno de España con el turismo de interior en la provincia, destacando 31 millones de euros para los planes de sostenibilidad turística en destino (PSTD), y ha denunciado que la Junta de Andalucía "no tiene ningún plan de turismo para la provincia".

Así lo ha indicado este lunes el parlamentario Jacinto Viedma, quien ha reclamado al Ejecutivo andaluz que, "al menos, no ponga palos en las ruedas y se dedique a darle fluidez a estos proyectos financiados por el Gobierno de España" pero que necesitan de la Junta para su desarrollo y ejecución.

Una petición que ha realizado en Baeza, donde ha mantenido una reunión con los representantes del PSOE en los siete municipios de la provincia que tienen esos planes de sostenibilidad: Jaén, Alcalá la Real, Martos, Úbeda, Baeza, La Carolina y Cazorla, según ha informado el PSOE.

Junto a estos siete proyectos, hay otros cuatro más que gestiona la Diputación y que están relacionados con Sierra Morena, Sierra Mágina, el Parque de Cazorla, Segura y Las Villas y otro proyecto provincial de oleoturismo. Los primeros suman una inversión de más de 18 millones y los segundos, más de doce millones.

Viedma ha reprochado a la Junta su "indolencia", a pesar de haber recibido más de 3.600 millones de euros del Plan de Recuperación y de los fondos next generation, por lo que ha demandado que "los ejecute", ya que en septiembre de 2024 el grado de ejecución no era ni del 49 por ciento.

En este punto, ha exigido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que le dé fluidez a estos once proyectos turísticos de la provincia, ya que estos "necesitan autorizaciones precisamente de las Consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Cultura".

"Lo único que tiene que hacer es agilizar y dar esos permisos, porque si no lo hace, mucho me temo que cuando llegue junio de 2026 tengan que devolver el dinero porque no son capaces ni de ejecutar un dinero que ni siquiera ponen, sino que se lo manda el Gobierno de Pedro Sánchez", ha advertido.

Viedma ha avanzado que desde el PSOE se llevarña a cabo "un seguimiento" para que la agilización de esos trámites "no dependa del color político de ningún Ayuntamiento", avisó a la Junta de Andalucía.

Por su parte, la secretaria de Turismo del PSOE de Jaén y portavoz socialista de Baeza, Lola Marín, ha explicado que estos planes vienen de la legislatura anterior aunque se estén ejecutando ahora y ha lamentado "las dificultades importantes" que se están encontrando por "los impedimentos que la Junta está poniendo desde Medio Ambiente y Cultura".

"Si no van a aportar nada, no impidan que se desarrollen", ha subrayado, no si solicitar también a la Junta que agilice los trámites oportunos "para no vernos en la tesitura de tener que cambiar los proyectos o perder dinero".

Marín ha apuntado que estos planes son "la visibilidad más patente de que el Gobierno de España cree en el turismo de interior y en los destinos patrimoniales, y que, en cambio, "no se puede poner en valor ni un solo euro de la Junta porque no han hecho nada por favorecer estos destinos".

En este punto, se ha referido a ese esfuerzo y compromiso del Gobierno con la ciudad de Baeza y ha puesto "el ejemplo más importante", que es la actuación en el Paseo de la Constitución, "la plaza porticada más grande de España" y que está contando "con la inversión al cien por cien del Gobierno" dentro del Plan Impulsa Patrimonio. "Nada, poco o cero hay que agradecerle a la Junta", ha concluido.