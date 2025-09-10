El Puerto (Cádiz) celebrará el Día del Turismo con un programa de actividades para "descubrir y disfrutar la ciudad"

Archivo - Foto aérea de El Puerto de Santa María - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), a través de la Concejalía de Turismo y Promoción de la Ciudad, ha diseñado un programa de actividades "para descubrir y disfrutar la ciudad" en el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre.

En concreto, la programación se desarrollará durante los días 26, 27 y 28 de este mes, con el objetivo de acercar "la riqueza patrimonial, histórica y cultural" de la ciudad tanto a visitantes como a residentes, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Durante tres jornadas, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas, experiencias teatralizadas, actividades familiares y promociones especiales, con propuestas dirigidas a todos los públicos.

La concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad, Olga de Navas, ha subrayado la importancia de esta iniciativa señalando que El Puerto se convierte durante estos días "en un gran escenario abierto al visitante y al vecino", donde "tradición, historia y ocio se dan la mano".

"Queremos que tanto quienes nos visitan como quienes viven aquí descubran la riqueza y el valor de nuestro patrimonio, disfrutando de experiencias únicas y accesibles", ha afirmado.

Entre las actividades previstas se han destacado los descuentos que los días 26, 27 y 28 de septiembre ofrecerá el Hotel Pinomar ofrecerá en reservas realizadas a través de su página web, utilizando el código promocional 27S2025.

El Castillo de San Marcos también se suma a la celebración con una promoción del 50% de descuento en la entrada con audioguía, que tendrá un precio especial de cinco euros por persona. El horario de visitas será el viernes 26 de 10,00 horas a 16,00 horas y el sábado de 10,00 horas a 20,00 horas.

En colaboración con la Concejalía de Patrimonio Histórico se han programado visitas guiadas gratuitas a diversos edificios patrimoniales de la ciudad.

Así, el Monasterio de la Victoria podrá visitarse el 26 de septiembre entre las 10,00 horas y las 13,00 horas. Ese mismo día, el Hospitalito abrirá sus puertas en ese mismo horario, y repetirá el sábado 27, en horario de mañana de 10,00 horas a 14,00 horas, y de tarde de 18,00 horas a 20,00 horas.

Por su parte, la Ermita de Santa Clara ofrecerá una visita guiada el viernes 26 a las 12,30 horas, y el Centro de Interpretación El Puerto de los Cargadores a Indias ofrecerá visitas guiadas gratuitas con un aforo máximo de 30 personas por turno. Estas tendrán lugar el viernes 26 a las 11,30 horas y a las 17,30 horas, y el sábado 27 a las 17,30 horas.

Pensando en las familias, se celebrará una gymkhana temática titulada 'La Duquesa de El Puerto y el robo del Siglo de Oro', que recorrerá el centro de la ciudad con salida desde la Plaza del Polvorista. Será el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, ambos días a las 12,00 horas.

Las visitas teatralizadas permitirán conocer el patrimonio portuense de una forma diferente. El Palacio de Araníbar acogerá una representación titulada 'Un viaje teatral al pasado' el sábado 27 a las 11,00 horas, con un aforo limitado a 45 personas.

Por su parte, la Plaza de Toros será escenario de 'Una cita con la historia' el domingo 28 a las 11,00 horas, también con un máximo de 45 asistentes.

Algunas actividades requieren inscripción previa, que podrá realizarse a través de los correos y teléfonos indicados en el programa oficial disponible en la web municipal Turismoelpuerto.com y en las redes sociales de Turismo El Puerto.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se ha invitado a toda la ciudadanía a participar en estas jornadas, pensadas para "redescubrir la ciudad desde una mirada cultural, lúdica y turística, y compartir el orgullo de ser parte de un destino con tanta historia y encanto".