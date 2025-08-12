El Puerto (Cádiz) invertirá 20.000 euros en modernizar la señalización turística de sus playas

Nueva señaletica diseñada para las playas de El Puerto de Santa María - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, va a renovar y modernizar la señalización de sus playas para facilitar la orientación de los visitantes, reforzando la información turística y mejorando la accesibilidad a su litorial.

Los trabajos de renovación de la señalización los desarrollará la empresa Señalizaciones Villar SA por un importe que roza los 20.000 euros, que serán financiados a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, ha indicado en una nota el Ayuntamiento de El Puerto.

Este proyecto, con un plazo de ejecución de dos meses, forma parte de un paquete de medidas para transformar el litoral portuense en un destino "innovador, sostenible y tecnológicamente avanzado", con el que el consistorio apuesta "por un turismo accesible, seguro y competitivo".

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha recordado que la ciudad consiguió una subvención de 2,5 millones de euros dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation.

En ese sentido, ha considerado que esta es "una oportunidad única para impulsar nuestra costa, romper la estacionalidad, ganar en accesibilidad y calidad, y crear una ciudad más verde, sostenible e inclusiva".

El proyecto se sustenta en cuatro ejes estratégicos: la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transformación digital y el refuerzo de la competitividad, todo ello con el propósito de "mejorar la calidad de vida de los portuenses y de quienes nos visitan, fomentando la innovación, protegiendo el patrimonio natural y potenciando nuestra economía verde y azul", ha apuntado el alcade.

De esta manera, El Puerto pone en marcha "el engranaje" para ejecutar un proyecto que en opinión del alcalde, "contribuirá a transformar nuestro extenso litoral en un destino turístico innovador" y "consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantice el desarrollo sostenible del territorio turístico".