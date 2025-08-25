Roquetas de Mar (Almería) valora su "liderazgo" turístico con casi 97.600 visitantes en el mes de julio

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha valorado su "liderazgo" turístico en Almería con 97.598 visitantes registrados durante el mes de julio según han contabilizado a partir de la encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), de modo que en el marco de la región andaluza tan solo ha sido superada por algunas capitales y Torremolinos (Málaga).

Según ha indicado el Consistorio en una nota, estas visitas generaron 457.000 pernoctaciones en el municipio, con una estancia media de 4,7 días. Estas cifras suponen un aumento en un 11,2 por ciento de las visitas y de un diez por ciento en el caso de las pernoctaciones.

Los datos posicionan Roquetas de Mar entre los cinco principales destinos turísticos de toda Andalucía, lo que, a juicio del alcalde del municipio, Gabriel Amat, da cuenta de "la calidad y la excelencia de la oferta turística" de Roquetas de Mar.

El Ayuntamiento ha advertido un notable incremento en el turismo nacional, que se sitúo en julio en el 79,62 por ciento con 77.707 viajeros, lo que supone 8.549 viajeros más que en el mismo periodo del año anterior. El porcentaje de turistas extranjeros alcanzó en julio el 20,38 por ciento con un total de 19.882 personas, lo que también supone un ascenso respecto a 2024, según han evaluado.

"Estamos muy satisfechos porque durante los últimos años hemos hecho una gran apuesta por la diversificación de la oferta y el impulso y modernización de los recursos turísticos del municipio para que turistas y visitantes disfruten de nuestras amplias playas, servicios y equipamientos accesibles junto con una amplia programación cultural y de ocio que se ha convertido en un referente", ha valorado.

Así, interpreta el primer edil que Roquetas de Mar "no solo sigue siendo el destino preferido dentro de nuestra provincia, sino que también compite con grandes ciudades andaluzas que tradicionalmente lideran el sector turístico".

"Estamos haciendo un importante esfuerzo, trabajamos para ofrecer un destino que combina playas de calidad, servicios excepcionales y una amplia gama de actividades para todos los públicos", ha añadido.

CIUDAD GASTRONÓMICA

La concejal de Turismo y Playas de Roquetas de Mar, Amalia López, ha recordado que este año Roquetas de Mar abandera la denominación de 'Ciudad Gastronómica' "gracias a la excelencia del sector de la restauración del municipio junto con el esfuerzo del Área".

Al respecto, se ha diseñado una programación de actividades con motivo de esta distinción y se han articulado distintas iniciativas como las visitas guiadas y teatralizadas "que están registrando una alta participación y que tiene como objetivo dar a conocer los principales enclaves del municipio a los turistas que nos visitan", ha detallado la concejal.