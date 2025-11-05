El sector turístico de Huelva se compromete a "liderar la lucha" contra el desperdicio alimentario

Jornada de Trabajo sobre la nueva Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario celebrada en Huelva. - CETH

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico de Huelva ha reafirmado este miércoles su "compromiso" con la sostenibilidad y la responsabilidad social durante la Jornada de Trabajo sobre la nueva Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario, celebrada en la capital onubense y a "liderar la lucha" en este sentido.

El encuentro, organizado conjuntamente por la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva, el Círculo Empresarial de Turismo, la Asociación de Empresarios de Campings de Huelva y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, ha contado con la colaboración de Cruzcampo y el apoyo de Caixabank y la Diputación Provincial de Huelva, según ha indicado la organización en una nota.

La jornada fue inaugurada por el presidente del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz, y el coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva de la Diputación, Emiliano Cabot, quienes destacaron la importancia de anticiparse a la entrada en vigor de la nueva norma, prevista para abril de 2026, y de "convertir la sostenibilidad en un valor competitivo y transversal dentro del sector".

Durante el acto de apertura, José Manuel Díaz subrayó que la lucha contra el desperdicio alimentario "no debe entenderse como una mera obligación legal, sino como una convicción moral y profesional que refleja la responsabilidad del sector turístico con el medio ambiente, la economía local y las personas".

El presidente recordó que la hostelería onubense "ya ha venido dando pasos firmes en esta dirección gracias a la colaboración con el Banco de Alimentos de Huelva y otras entidades sociales, demostrando que la solidaridad se puede organizar y que el excedente puede convertirse en esperanza".

Por su parte, Emiliano Cabot, celebró la "gran sensibilidad del sector con la sostenibilidad" y agradeció este compromiso de los hoteleros y hosteleros onubenses "porque viene a reafirmar el destino".

Sobre las jornadas valoró positivamente su enfoque multidisciplinar y su completo recorrido "legal, solidario, turístico y económico".

El encuentro reunió a representantes institucionales, técnicos y empresariales que analizaron los retos y oportunidades que plantea la nueva ley. Entre los ponentes destacaron la responsable del Departamento Jurídico de Hostelería de España, Rocío de Diego Inglada; la asesora técnica del Servicio de Seguridad Alimentaria y el subdirector de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía, Pilar Conde y Ulises Ameyugo; así como representantes del Banco de Alimentos de España, Vanesa Espinar y José Manuel Marco, y el gerente de Sostenibilidad de Caixabank Canarias, Ignacio Ó. Muñoz.

También tuvieron participación diversas entidades sociales colaboradoras en la donación de alimentos: Carmen Beltrán, de la Asociación Resurrección y Carolina Sánchez, Asociación Olotense Contra la Droga.

A lo largo de la mañana, los asistentes abordaron cuestiones prácticas sobre la donación de excedentes, la reducción del desperdicio en cocinas, la implicación de los clientes y la colaboración público-privada como eje esencial de una gestión alimentaria sostenible.