Sierra de las Nieves refuerza su comunicación digital para impulsar las oportunidades del territorio

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Sierra de las Nieves ha apostado por una promoción "más estratégica y sostenida en el tiempo" a través de una comunicación que "no solo muestre paisajes, sino que construya relato, conecte con públicos concretos y traduzca la visibilidad en oportunidades para el territorio".

Así lo han informado a través de un comunicado en el que han indicado que se trata de momento en el que "la elección de un destino se decide, muchas veces, entre una búsqueda en el móvil y una recomendación en redes sociales", por lo que ha activado actuaciones previstas en el lote 5 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán (Málaga), José Miguel Marín, ha señalado que "Sierra de las Nieves tiene un valor extraordinario como destino de naturaleza, y ahora el reto es llegar a más personas y hacerlo de manera constante, profesional y alineada con la identidad del territorio".

"Hoy competir como destino también significa estar presentes donde el viajero busca inspiración, ofrecer contenidos de calidad y trasladar una imagen coherente de Sierra de las Nieves. Con esta acción damos un salto para ganar notoriedad y apoyar al tejido empresarial del territorio", ha manifestado.

Así, la actuación que se pretende se centra en fomentar la promoción turística del destino para aumentar su visibilidad, reforzar su posicionamiento y apoyar la difusión de sus productos y servicios, con una estrategia orientada a públicos objetivos y a mercados clave.

Esto incluye la realización y participación en acciones promocionales, la creación de contenidos turísticos y su gestión en redes sociales y otros canales, así como el desarrollo de campañas y acciones de comunicación para su difusión digital.

Entre los trabajos previstos figura la adquisición de un expositor turístico personalizado, modular y de fácil transporte, con dotación digital para su uso en ferias y eventos. Este recurso permitirá reforzar la presencia del destino en acciones presenciales, apoyadas por materiales y contenidos preparados específicamente para cada cita promocional.

El contrato contempla también el diseño y ejecución de campañas de publicidad segmentadas, tanto en soportes digitales (Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads u otros) como en medios especializados y soportes físicos, con seguimiento del impacto a través de informes de rendimiento.

En paralelo, se incluye la gestión y dinamización de redes sociales del destino --con publicación regular y contenidos adaptados a cada plataforma--, así como la dinamización del blog con enfoque SEO y la implantación de herramientas de analítica para medir resultados e introducir mejoras.

En el ámbito de la comunicación institucional, el adjudicatario actuará como apoyo en labores de gabinete de comunicación vinculadas a la ejecución del PSTD y el plan incorpora acciones de promoción como la asistencia a ferias, la organización de presentaciones del destino y la realización de un famtrip/blogtrip con perfiles prescriptores (bloggers, influencers y periodistas), orientado a generar repercusión mediática y digital.

Así, han explicado que el Lote 5 forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra de las Nieves, Parque Nacional, aprobado con 3.915.000 euros y financiado al 100% con fondos Next Generation EU para desarrollar 33 actuaciones transformadoras del modelo turístico.

Estas acciones están organizadas en cuatro ejes: Transición verde y sostenible, Mejora de la eficiencia energética, Transición digital y Competitividad. En este marco, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha adjudicado ya el Lote 5 (Actuación 19: Promoción turística y comunicación digital) por un importe final de 59.985,75 euros.