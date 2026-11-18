Antequera promociona su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo de Interior - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Antequera ha estado presente en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), celebrada en Valladolid, con el objetivo de dar a conocer su oferta turística y sus principales recursos patrimoniales, culturales, naturales y gastronómicos.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián, ha informado de la participación de Antequera en este encuentro, que ha celebrado su vigesimonovena edición y que constituye una cita especializada en la promoción de destinos vinculados al turismo de interior.

El certamen ha contado con dos modalidades diferenciadas. Por una parte, Intur Negocios, celebrada el jueves 12 de noviembre, ha estado dirigida exclusivamente a profesionales del sector turístico, incluyendo agencias de viajes, turoperadores, alojamientos, empresas de servicios turísticos y representantes de destinos.

Por otra, Intur Viajeros ha abierto sus puertas al público general del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, ofreciendo información sobre diferentes propuestas y experiencias turísticas.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado que la presencia de Antequera se ha desarrollado en el marco de la participación de Andalucía en esta feria, incluida en el Plan de Acción 2026 de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía

Por último, han valorado que la participación en Intur 2026 ha permitido presentar Antequera "como destino turístico de interior ante profesionales especializados y visitantes interesados en propuestas relacionadas con el patrimonio, la naturaleza, la cultura y la gastronomía".