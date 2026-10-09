Ayuntamiento y los chiringuitos de Mijas valoran el papel del golf en la actividad turística de otoño

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), Francisco Jerez, en un encuentro con representantes de los chiringuitos del municipio - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), Francisco Jerez, ha mantenido un encuentro con representantes de los chiringuitos del municipio, encabezados por el presidente de la Asociación de Chiringuiteros de Mijas, Carlos Morales, para analizar los resultados de la temporada estival y las perspectivas de actividad durante el otoño y el invierno.

La reunión forma parte de los contactos habituales que la Concejalía mantiene con los diferentes sectores turísticos del municipio, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Jerez ha explicado que estos encuentros permiten conocer de primera mano la situación de los establecimientos y las particularidades de cada zona del litoral.

Así, ha señalado que "no todos los chiringuitos tienen el mismo tipo de cliente ni funcionan de la misma manera. Por eso nos interesa escuchar a los empresarios, conocer cómo les ha ido el verano y compartir con ellos las acciones de promoción que estamos preparando para los próximos meses".

Por su parte, Carlos Morales ha compartido con el concejal las impresiones del sector sobre la temporada estival y ha destacado la importancia del turismo nacional durante el mes de agosto y la necesidad de seguir adaptándose a la evolución de la demanda y al incremento de los costes.

Desde el Consistorio han detallado que uno de los asuntos abordados ha sido la llegada de visitantes vinculados al golf durante el otoño, un segmento en el que la Concejalía de Turismo viene desarrollando acciones de promoción internacional.

"Es un trabajo cuyos resultados no son inmediatos, pero que empieza a dar sus frutos. Que los empresarios nos trasladen que están percibiendo una mayor presencia de golfistas es positivo, porque hablamos de visitantes que también generan actividad en hoteles, restaurantes, taxis y otros servicios del municipio", ha destacado Jerez. En este sentido, Morales ha valorado las oportunidades que ofrece este perfil de visitante para los establecimientos del litoral.

Por último, durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la importancia de mantener una comunicación fluida entre la Concejalía de Turismo y los profesionales del sector para conocer sus necesidades y abordar los retos de los próximos meses.