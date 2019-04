Turismo.- Ayuntamiento de Fuengirola desarrolla un plan de acondicionamiento de playas de cara a la Semana Santa

Publicado 03/04/2019 18:22:36 CET

FUENGIROLA (MÁLAGA), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, y el concejal responsable, José Sánchez, han visitado este miércoles las playas del centro de la ciudad, las cuales resultaron dañadas por el pasado temporal de levante, que ha afectado a toda la costa andaluza. De este modo, y tras el "intenso" trabajo que se viene realizando desde hace varios días por una veintena de operarios municipales, la regidora ha asegurado que el litoral fuengiroleño estará "en perfecto estado" para Semana Santa.

Mula ha señalado que a pesar del temporal sufrido "y el daño que causó a nuestras playas, dentro de que hay problemas no han sido tantos como en otras ocasiones". Al respecto, ha añadido que se tuvo pérdida de arena en distintos puntos, pero "gracias a que fuimos previsores y retiramos bastantes elementos del mobiliario urbano, no hemos tenido gran afección".

Además, ha continuado, "lo que hemos hecho en este tipo de situaciones es ponernos a actuar inmediatamente después para intentar recuperar al máximo el magnífico nivel del litoral". "Nuestro equipo humano está trabajando a destajo para recuperar esa normalidad y de cara a la Semana Santa presente el mejor aspecto posible", ha asegurado Mula.

ACTUACIONES

En Fuengirola, tal y como ha explicado la alcaldesa, se está realizado una intensa puesta a punto de las playas que está dado "un gran resultado".

Estos trabajos están siendo realizados exclusivamente por los operarios municipales principalmente en la zona centro de la ciudad, la más afectada por el temporal de los pasados días, aunque también se trabaja en la parte del Castillo y Carvajal, dando respuesta además a una petición de los empresarios de este sector.

En este sentido, ha comentado que el mismo día del temporal mantuvo una conversión telefónica con el jefe de la Demarcación de Costa para transmitirle la necesidad urgente de acometer la regeneración de arena en las playas de la ciudad.

"En este caso, me comentó que tienen un problema importante al no contar con Presupuesto estatal y al no haberlo, no hay partida presupuestaria. Aunque seguiré insistiendo en esta demanda. Además, ya solicité la necesidad de realizar un estudio, un análisis profundo sobre nuestra costa y qué acciones y medidas se pueden llevar a cabo para proteger nuestras playas al máximo nivel. Voy a seguir insistiendo en este tema porque son muchas las personas que vivían de la playa; y Fuengirola es un municipio que vive del turismo", ha concluido.