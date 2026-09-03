Benamaurel apuesta por empleo y turismo con una formación para guías de rutas por naturaleza

Benamaurel apuesta por el empleo y el turismo con una formación especializada para guías de rutas por naturaleza y con la intención de reforzar las oportunidades vinculadas al Geoparque de Granada. - AYUNTAMIENTO DE BENAMAUREL

El Ayuntamiento de la localidad destaca que el curso refuerza las oportunidades vinculadas al Geoparque de Granada

BENAMAUREL (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benamaurel (Granada) ha acogido durante la última semana de agosto el curso de formación 'Guía de ruta por la naturaleza', una iniciativa orientada a mejorar la capacitación y las oportunidades laborales relacionadas con el turismo activo, el patrimonio natural y el conocimiento del territorio.

La acción formativa ha sido impulsada por la Concejalía de Empleo y Educación del Ayuntamiento de Benamaurel, en colaboración con la Diputación Provincial de Granada, a través del Convenio de Concertación.

La formación ha sido impartida por Soloaventura Events, empresa adjudicataria del contrato licitado por la Diputación de Granada y con una amplia trayectoria en actividades vinculadas al territorio del Geoparque de Granada.

Uno de los aspectos más destacados del curso ha sido la diversidad de sus participantes. Entre el alumnado se ha contado con un importante número de personas que han elegido recientemente las comarcas del norte de la provincia de Granada como lugar de residencia y que proceden de puntos tan diversos como Madrid, Cantabria, Países Bajos, Italia o Bélgica.

Esta variedad de orígenes ha enriquecido especialmente la experiencia formativa y ha favorecido el intercambio de conocimientos, perspectivas y experiencias entre personas que comparten un interés común por la naturaleza y por las posibilidades que ofrece el territorio.

"Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Benamaurel continúa apostando por la formación como herramienta para generar nuevas oportunidades de empleo, al tiempo que pone en valor los recursos naturales y paisajísticos del municipio y su entorno, especialmente aquellos ligados al Geoparque de Granada", señalan desde el Consistorio del municipio en una nota informativa.

La formación en actividades relacionadas con la naturaleza y el turismo activo supone, además, una oportunidad para avanzar en la creación de nuevas iniciativas profesionales y empresariales capaces de aprovechar de forma sostenible el extraordinario patrimonio natural de Benamaurel y de las comarcas del norte de Granada.