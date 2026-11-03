El turismo británico crece un 10,8% en Rincón y se consolida como el principal mercado extracomunitario del municipio

Rincón de la Victoria en Turismo Costa del Sol - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Los turistas británicos que visitaron entre enero y octubre de 2026 Rincón de la Victoria han sido 10.205, un 10,8% más que en el mismo periodo del año anterior (9.212). Estos datos se han dado a conocer coincidiendo con la celebración de World Travel Market London, que se celebra en el recinto ExCeL, consolidando a Reino Unido "como segundo mercado internacional del destino y primero de fuera de la Unión Europea".

El avance resulta especialmente significativo en el principal recurso turístico del municipio. La Cueva del Tesoro, la única cavidad de origen marino visitable en Europa, ha recibido 8.606 visitantes británicos en los diez primeros meses del año, frente a los 6.120 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 40,6%.

En Villa Antiopa, que alberga uno de los mejores mosaicos romanos descubierto en la provincia de Málaga, Reino Unido registró 349 visitas, prácticamente las mismas que Alemania (357), pese a que el mercado alemán aporta un mayor número de visitantes globales.

La Cueva de la Victoria abierta al público bajo un modelo de turismo espeleológico tiene a Reino Unido como primer mercado internacional, con 365 visitantes hasta octubre, por delante de Francia (260) y Alemania (250).

En el conjunto del destino, Reino Unido se sitúa por detrás únicamente de Alemania (13.448 visitantes hasta octubre) y por delante de mercados como Italia (9.931), Polonia (7.762), Francia (7.275) o Países Bajos (6.107). El turismo internacional europeo mantiene de este modo la tendencia de fuerte crecimiento iniciada el pasado ejercicio.

La presencia del municipio en World Travel Market London se enmarca en la estrategia 'Más Allá del Verano', que bajo el claim internacional 'Beyond Summer' posiciona a Rincón de la Victoria "como alternativa auténtica dentro de la Costa del Sol, con el patrimonio histórico como principal atractivo ante un mercado que conoce el destino desde hace décadas".

La acción se completa con una campaña de promoción digital dirigida al público británico y un circuito de 60 pantallas digitales durante cuatro días en el transporte público de Londres.

Durante los tres días de feria, la delegación municipal mantendrá una agenda de reuniones con turoperadores y agencias británicas especializadas en turismo cultural y de naturaleza, con el objetivo de ampliar la presencia del destino en sus catálogos de viaje.