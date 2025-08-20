Turismo Costa del Sol intensifica su presencia en mercados asiáticos con acciones estratégicas en 2025

Representantes de Turismo Costa del Sol en una visita a países asiáticos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha intensificado su presencia en los mercados asiaticos durante el primer semestre de 2025, cuando ha llevado a cabo actividades promocionales enfocadas en los mercados asiáticos y de alto poder adquisitivo, en línea con la estrategia de diversificación y captación de visitantes internacionales que desarrolla Turismo Costa del Sol.

Así, uno de los hitos de este periodo ha sido la visita de inspección de la consultora especializada Asialink, cuya directora participó en una mesa de trabajo de lujo como experta en el mercado chino.

En el encuentro se analizaron tendencias emergentes del viajero, cambios en los perfiles de cliente y oportunidades de negocio, así como la necesidad de planificar acciones conjuntas que fortalezcan la presencia del destino en China en el segmento 'premium', según ha informado en un comunicado.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "queremos que quienes venden destinos experimenten en primera persona lo que ofrece la Costa del Sol. Solo así podrán transmitir la autenticidad y diversidad de nuestra oferta".

En el ámbito deportivo, el destino participó en la onceava edición de la Asian Golf Tourism Convention, celebrada Danang (Vietnam). Este evento, organizado por la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf, reunió a operadores internacionales procedentes de Asia, Australasia, el Océano Índico y el Golfo Pérsico.

La delegación de la Costa del Sol mantuvo 25 reuniones profesionales, en las que presentí "su variada oferta golfística junto a La Hacienda Golf Links y Marvellous Golf". Además, se realizaron actividades de 'networking' en "un ambiente distendido", lo que "favoreció la generación de nuevos contactos comerciales".

Díaz ha considerado que "el segmento de golf es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de Turismo Costa del Sol, tanto por su potencial desestacionalizador como por su alto impacto económico. Participar en una cita de primer nivel como esta nos permite posicionar nuestra marca en mercados estratégicos y generar oportunidades reales de negocio con turoperadores altamente especializados".

La agenda promocional en mercados asiáticos se completó con una "destacada acción" en el Consejo de Cooperación del Golfo, que incluyó visitas a Kuwait, Riad (Arabia Saudí) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unido). Acompañados por diez empresas del Foro de Turismo de Lujo, se mantuvieron encuentros profesionales y actividades de 'networking' con agencias "especializadas en el segmento 'premium'".

El objetivo fue "reforzar la posición de la Costa del Sol como destino de referencia para viajeros interesados en la cultura, la alta gastronomía, el estilo de vida mediterráneo y las compras exclusivas".

Además, ha incidido en que estas acciones, "cuidadosamente diseñadas, no solo han permitido ampliar la red de contactos en mercados asiáticos, sino también detectar nuevas oportunidades de negocio y tendencias que guiarán la planificación estratégica del destino en los próximos meses".