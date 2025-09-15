Marbella intensifica su promoción internacional en el último trimestre del año con ferias y congresos. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha diseñado un calendario de acciones de promoción turística para reforzar su posición a nivel internacional, que se extenderá desde septiembre hasta diciembre y que incluye ferias, encuentros de turismo de lujo y congresos vinculados al segmento MICE.

"Esta programación se enmarca en la estrategia que hemos diseñado para los próximos años y que se centra en atraer nuevas oportunidades y consolidarnos como una ciudad única que combina tradición, modernidad y proyección global", ha señalado la directora general del ramo, Laura de Arce.

La primera acción destacada tendrá lugar los días 24 y 25 de septiembre con la participación en la IFTM Top Resa de París, "la feria de turismo más importante de Francia, lo que permitirá reforzar la presencia de la ciudad en el mercado francés". La promoción internacional continuará durante la primera semana de octubre en China, "donde daremos continuidad a la campaña promocional iniciada en 2024 con la presencia en la feria del sector en Hangzhou y acciones en Shanghái y Guangzhou, junto al touroperador CTRIP".

Entre el 13 y el 16 de octubre, será Marbella sede del DUCO Spain & Portugal, "un encuentro internacional de turismo de élite que reunirá a las principales agencias de lujo de América y donde mostraremos los atractivos del destino para el cliente premium", ha indicado.

En noviembre, del 6 al 8, la ciudad acogerá The Meeting Space, un evento dirigido al segmento MICE, y del 4 al 6 se participará en la WTM de Londres, "donde Marbella contará con expositor propio y tomará el pulso del turismo británico de cara a los meses de otoño e invierno".

Por su parte, el 7 de noviembre se celebrará una jornada privada con las agencias premium más importantes de Londres, impulsada por la Asociación Española del Lujo. Entre el 10 y 13 de noviembre, Marbella organizará el XXV Congreso de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF) 2025, "un encuentro internacional que reunirá a empresas turísticas de todo el mundo, con especial énfasis en el mercado asiático".

Finalmente, del 25 al 27 de noviembre, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez albergará Heavent Meetings España, "dirigido a profesionales de ferias, encuentros e incentivos, que permitirá conocer de primera mano la oferta de destinos, hoteles y proveedores de servicios".

Ya en diciembre, del 1 al 4, la ciudad participará en la ILTM de Cannes, reuniéndose con más de 50 agencias de lujo internacionales, y entre el 8 y el 14 de diciembre se desarrollará la campaña 'Shine Bright New York' en Chicago y Nueva York, con acciones de 'street marketing' en Times Square y encuentros con operadores de viajes, medios de comunicación y autoridades institucionales.

"Cada acción está diseñada para posicionar a Marbella de manera estratégica en los mercados internacionales clave y para reforzar nuestra imagen como un destino seguro, innovador y de calidad en todos sus segmentos turísticos", ha finalizado De Arce.