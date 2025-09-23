Turismo.- La ONCE reivindica con su cupón de este sábado el turismo accesible "para disfrutar en igualdad"

La ONCE reivindica con su cupón de este sábado el turismo accesible "para disfrutar en igualdad" - ONCE

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo social ONCE reivindica con su cupón de este próximo sábado el turismo accesible "para disfrutar en igualdad", que dedicará al Día Mundial del Turismo en colaboración con la cadena de hoteles Ilunion que abre sus puertas en Málaga "para demostrar que un establecimiento accesible y amable es posible para todos y todas".

Más de cinco millones de cupones de la ONCE llevarán por toda España la importancia de un ocio turístico accesible para todas las personas, hecho que demuestran los 31 establecimientos de Ilunion Hotels, según han informado el director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y la directora del Ilunion Málaga, Mar Almagro.

La ONCE ha reivindicado que Ilunion Málaga demuestra que "es posible contar en un hotel con habitaciones plenamente accesibles para todas las discapacidades y también con espacios de deambulación, restauración, ocio o disfrute con capacidades para ser usadas por toda la ciudadanía, sin exclusión".

Rosado ha defendido el turismo como "sinónimo de libertad, conocimiento y bienestar", aunque, ha advertido, para muchas personas con discapacidad, "todavía puede ser un camino lleno de obstáculos. El turismo accesible no solo es justo: Es más humano y más moderno. Porque cuando incluimos a todos, ganamos todos".

Durante el acto, trabajadores con discapacidad del Ilunion Málaga han explicado su experiencia laboral en el hotel y su modelo inclusivo de servicio, "ejemplo de que otro modelo de turismo es posible", según ha destacado la directora de Ilunion Málaga, Mar Almagro.

Al acto también han asistido el teniente alcalde de Turismo y Promoción de la ciudad de Málaga, Jacobo Florido, y la diputada provincial de Contratación y Atención al municipio de la Diputación de Málaga, Salomé Hidalgo, entre otros representantes de la organización y el sector hotelero.

Con el objetivo de tener un turismo "al que todas las personas tengan acceso", el grupo social ONCE ha firmado acuerdos y ha desarrollado acciones en todos los puntos de la geografía española, además de participar e impulsar el turismo accesible en foros dentro y fuera del país.