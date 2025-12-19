Turismo.- El PSOE critica que "el PP debilita al Imtur al continuar con la externalización de servicios"

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González. - PSOE

CÓRDOBA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha anunciado este viernes que su grupo votará en contra del Plan Anual de Contratación del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) para 2026 que el PP llevará al próximo consejo rector al considerar que "confirma una decisión política clara, que el PP no quiere confiar en el personal público del instituto y opta por seguir externalizando servicios en lugar de reforzar una plantilla cualificada y preparada para gestionar la política turística de la ciudad".

Según ha expuesto en rueda de prensa, "el plan mantiene todas las externalizaciones actuales y añade nuevas, profundizando en un modelo que vacía de contenido al Imtur y encarece la gestión". "Tenemos trabajadores preparados, con experiencia y esperando poder hacer su trabajo", ha apuntado, para señalar que "no es aceptable seguir derivando funciones a empresas externas mientras se debilita lo público".

Desde el Grupo Socialista han advertido, además, de que "este camino cuesta el doble a los cordobeses y no garantiza mejores resultados". "Externalizar no es sinónimo de eficacia, y los hechos lo demuestran", ha subrayado la concejal.

"Un ejemplo claro es la gestión de las redes sociales del Imtur", ha citado, para declarar que "desde que el PP decidió retirar esta función a los trabajadores de la casa para entregarla a una empresa externa, la imagen de Córdoba ha sufrido una gestión caótica". "Ha sido una vergüenza ver cómo se ha deteriorado la proyección de Córdoba en un escaparate tan importante como son hoy las redes sociales", ha añadido.

Por todo ello, el PSOE votará en contra del plan y exige "un cambio de rumbo". "El Imtur necesita fortalecerse, recuperar gestión y autonomía y volver a confiar en lo público; no puede terminar convertido en un organismo vacío ni en la agencia de viajes de la presidenta", ha dicho González.