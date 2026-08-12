Rincón incorpora nuevos canales digitales para acercar su oferta turística a vecinos y visitantes

Torre Cantal de Rincón de la Victoria - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), a través de la Concejalía de Turismo, amplía sus canales de información turística con la puesta en marcha de dos nuevos proyectos digitales: una Skill turística para Amazon Alexa y una colección de podcast turísticos geolocalizados que permiten descubrir distintos recursos del municipio a través de las voces, experiencias y conocimientos de sus propios vecinos.

El concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha explicado que "la incorporación de estos nuevos canales supone un paso más en la modernización de la información turística municipal, con herramientas adaptadas a los nuevos hábitos de acceso a la información y que aprovechan las posibilidades que ofrecen la tecnología de voz, los dispositivos móviles y las nuevas soluciones digitales".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado que "estos nuevos recursos nos permiten seguir avanzando en la transformación digital de nuestro destino turístico, poniendo la tecnología al servicio de vecinos y visitantes y, al mismo tiempo, dando protagonismo a las personas que mejor conocen nuestro municipio, su historia, sus tradiciones y sus rincones".

"Queremos que quienes visiten Rincón de la Victoria puedan acceder a la información turística de una manera sencilla, accesible y atractiva, pero también que tengan la oportunidad de conocer el municipio a través de las voces de quienes lo han vivido y forman parte de su historia", ha señalado el regidor.

La nueva Skill (app activada por voz) de Turismo en Rincón de la Victoria para Amazon Alexa permite a ciudadanos y visitantes realizar consultas mediante voz, tanto en español como en inglés, y acceder a información actualizada sobre diferentes aspectos del municipio.

La herramienta ofrece información sobre eventos, ferias y fiestas, playas, patrimonio cultural, restaurantes y alojamientos, transporte y actividades al aire libre, entre otros contenidos de interés turístico.

El sistema se alimenta directamente de los datos del portal turístico oficial turismoenrincon.es, lo que permite mantener actualizada la información que reciben los usuarios. La solución se ha desplegado en la nube de Amazon Web Services (AWS) mediante una arquitectura completamente serverless, diseñada para garantizar una elevada disponibilidad, escalabilidad automática y un reducido coste operativo, estimado entre 18 y 27 euros mensuales.

Para utilizar este servicio, los usuarios deberán descargar la Skill de Turismo en Rincón de la Victoria a través de la aplicación de Alexa, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El edil ha indicado que, entre los objetivos del proyecto se encuentran facilitar el acceso a la información turística municipal mediante tecnología de voz, integrar de forma automatizada los contenidos del portal turístico oficial, ofrecer una experiencia bilingüe para visitantes internacionales y proporcionar información visual en dispositivos con pantalla, como Amazon Echo Show, mediante interfaces APL.

Además, el sistema permite al Ayuntamiento disponer de un panel de monitorización con datos estadísticos de uso, que facilitará conocer cuáles son los contenidos turísticos que despiertan mayor interés, qué consultas realizan los usuarios, la proporción de consultas en español e inglés y la evolución del uso de la herramienta a lo largo del año.

Esta información permitirá también analizar indicadores relacionados con la calidad del servicio, como las consultas que el sistema no consigue interpretar, y detectar nuevas necesidades de información para mejorar progresivamente los contenidos turísticos disponibles.

El segundo proyecto desarrollado por la Concejalía de Turismo consiste en una colección de podcast turísticos geolocalizados, concebidos para dar a conocer diferentes puntos de interés del municipio a través de las voces de vecinos y personas estrechamente vinculadas a Rincón de la Victoria.

Los contenidos están disponibles en español e inglés y pueden reproducirse desde distintos dispositivos móviles y plataformas, entre ellas Vimeo, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, OnWayPod y Oklocated.

En el caso de Oklocated, los contenidos pueden activarse automáticamente por proximidad mediante balizas Bluetooth. En el resto de plataformas, los usuarios pueden acceder a los podcast mediante el escaneo de los códigos QR incorporados a la cartelería identificativa instalada en los diferentes recursos turísticos.

Los contenidos se han distribuido en once puntos de interés del municipio: la Iglesia de La Cala del Moral, el Barrio de Pescadores de La Cala del Moral, las Cuevas del Cantal, el Parque Arqueológico del Mediterráneo, los Acantilados y la Torre del Cantal, la estatua de Noctiluca en el paseo marítimo, la Plaza Pepe el Boticario, la Casa Fuerte Bezmiliana, la antigua estación de Torre de Benagalbón, Villa Antiopa y el Centro de Folklore de Benagalbón.

Según ha explicado Martín, "uno de los principales valores de esta iniciativa es la participación desinteresada de vecinos y personas vinculadas al municipio, que han aportado sus conocimientos, recuerdos, experiencias y anécdotas para ofrecer una visión cercana y auténtica de los lugares y de la historia de Rincón de la Victoria".

COLABORACIÓN DE VECINOS

Alfonso Guerra, vecino de La Cala del Moral y estrechamente vinculado a la iglesia y a la Semana Santa, aporta sus conocimientos sobre la Iglesia de La Cala del Moral. Guerra fue refundador y Hermano Mayor hasta 2026 de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, Santísimo Cristo Crucificado y María Santísima de los Dolores, una de las más antiguas de la Axarquía, que en 2027 cumplirá cien años.

La historia del barrio de Pescadores de La Cala del Moral llega de la mano de José Luis Ramos, hijo de pescador, criado en el propio barrio y actual presidente del Club de Remo. Las Cuevas del Cantal son abordadas por el arqueólogo e investigador Pedro Cantalejo, junto a MariCruz Jaramillo, antigua informadora turística, y Paca Ramos, que ejerció como vigilante en este enclave.

Sus testimonios permiten conocer la importancia geológica e histórica de las cuevas, así como sus leyendas y las experiencias personales vinculadas a este espacio.

Cantalejo también es el encargado de explicar el valor del Parque Arqueológico del Mediterráneo, situado en los aledaños de la Cueva del Tesoro y en cuyo entorno se encuentra la Cueva de la Victoria.

La voz de Toñi Domínguez, antigua bibliotecaria del municipio e hija de Pepe el Boticario, acompaña al visitante por los recuerdos de la antigua botica de su padre, ubicada en la actual plaza que lleva su nombre, además de acercarlo a la historia de los acantilados y la Torre del Cantal.

El escritor, investigador y cronista oficial de la villa de Rincón de la Victoria, Miguel Alba, es el encargado de narrar la leyenda de Noctiluca, cuya estatua se encuentra en el paseo marítimo, así como de acercar al visitante a la historia de la Casa Fuerte Bezmiliana.

La antigua estación de ferrocarril de Torre de Benagalbón es presentada por Juan Alemán, presidente de la asociación de vecinos Torresol y vecino de la localidad.

El recorrido por Villa Antiopa corre a cargo del arqueólogo Juan Bautista Salado, director del Museo de Nerja y vecino del municipio. En Benagalbón, Candelaria Castellano, vecina de la localidad y colaboradora del Museo de Artes Populares, aporta su relato sobre este espacio, que conserva una parte de la historia del municipio, sus labores tradicionales y sus formas de vida.

Por último, María Victoria Castillo, presidenta de la Peña de Verdiales El Revezo, explica el papel del Centro de Folklore de Benagalbón como espacio dedicado a preservar y transmitir las costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales propias del municipio.