Turismo.- Vox pide derogar la normativa del registro de viajeros al "incumplir las normativas europeas"

Archivo - La diputada de Vox por Málaga en el Congreso, Patricia Rueda. - VOX - Archivo

MÁLAGA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha reclamado este sábado la derogación del registro hotelero al "incumplir las normativas europeas sobre libre circulación de viajeros y protección de datos" además de "poner en riesgo la competitividad del sector turístico".

"Pasados seis meses desde la entrada en vigor del 'decreto Marlaska', sabemos que el sector turístico está sufriendo sus negativas consecuencias", ha expresado Rueda.

"En Vox ya lo avisamos en el Congreso y por ello registramos una PNL con la que exigimos la derogación de una norma que genera dudas sobre la legalidad en la recogida, custodia y transmisión de los datos", ha explicado la diputada nacional.

Además, Rueda ha advertido que el registro hotelero "no solo invade la intimidad de las personas", sino que además "genera más burocracia", lo que "pone en riesgo la competitividad del sector turístico".

"Somos el único país de la Unión Europea que aplica una medida tan desproporcionada. Este Gobierno nos está poniendo en desventaja frente a nuestros competidores internacionales y hay que destacar el valor de industria turística como generador de empleo y riqueza", ha dicho la diputada malagueña.

Por último, Rueda ha tildado de "incoherente" que "mientras al que quiere hospedarse en alojamientos turísticos se le exija datos, normas y burocracia, a los inmigrantes ilegales se les ponga la alfombra roja para alojarse en hoteles".