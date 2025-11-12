TurJaén valora el atractivo "singular" que supondrá el mirador del Puerto de Las Palomas, en la Sierra de Cazorla

Archivo - Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. - María José López - Europa Press - Archivo

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Alojamientos, Camping, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) ha valorado el atractivo "singular" que supondrá la remodelación del mirador del Puerto de las Palomas, en la Sierra de Cazorla.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la entidad después de conocer que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente contempla en los presupuestos de 2026 más de 700.000 euros para la reforma y puesta en valor de este espacio.

Se trata, según ha destacado, de "una gran noticia para el sector turístico de Jaén y, especialmente, para el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas", en tanto una de las "propuestas históricas" de TurJaén "se ve plasmada" en las cuentas autonómicas.

Al respecto, ha afirmado que "esta reivindicación data de 2017", cuando planteó a ayuntamientos de la zona, a la Diputación y a la Junta de Andalucía "la necesidad de crear una infraestructura que por sí sola fuese un referente turístico" en el citado espacio protegido.

TurJaén ha apuntado que "la actuación pretende que este equipamiento sea singular en Jaén, ya que, actualmente, por el paso del tiempo está obsoleto" o bien "ya no es un atractivo para los viajeros que repiten" en la provincia.

"La idea que se plasmó por parte de esta asociación es de reformar un equipamiento antiguo para que destaque sobre el resto, no solo de Jaén, sino de Andalucía, así como que tenga una relevancia a nivel nacional, acompañado de la mejora del entorno donde se ubica, tanto en seguridad vial y personal, como en instalaciones, siendo un presupuesto acorde a un gran proyecto como éste", ha señalado.

Al hilo, ha subrayado que desde el sector turístico se pidió "una instalación que por sí sola sea un atractivo turístico, que sea llamativa como para que despierte el interés e inquietud del turista" por visitar Jaén y quienes ya conozcan la provincia "repitan, teniendo siempre algo nuevo que ofrecer".

"Por eso se planteó la reforma integral del mirador, creando un mirador con una pasarela colgante hacia el vacío. Esto hará sentir al usuario que está flotando, levitando, incluso poder asemejar la sensación a las vistas que tienen habitualmente las aves sobre estas sierras, buscando no la sensación de asomarse al precipicio, si no levitar en él", ha resaltado.

La asociación ha recordado que el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas fue pionero en el turismo de interior y rural en los pasados años 80 y 90 y la administración lo empezó a dotar de miradores, áreas recreativas y otras zonas de uso público.

Sin embargo, el hecho de ser pioneros "conlleva que las instalaciones, aunque bien mantenidas, sean prácticamente las mismas". En este punto, ha precisado que, desde el proyecto del barco solar del Tranco en 2016, "no había recibido ninguna inversión pública potente que refuerce la identidad turística de un espacio protegido que ha sabido adaptarse para mantener la población rural".

"Siempre hemos apostado por la sostenibilidad y la responsabilidad del turismo, si bien tiene que ir unido a un desarrollo que consiga que la población tenga recursos y las zonas mantengan sus habitantes. Desde esta asociación también nos sentimos satisfechos por ver cómo la administración ha sabido recompensar la inversión privada apoyando con esta inversión pública", ha añadido.

Por último, TurJaén ha puesto de relieve que, "con este tipo de instalaciones singulares, se ha conseguido en otros destinos aumentar la estancia media de los viajeros, así como el gasto medio".