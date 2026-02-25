Vox pide en el Parlamento andaluz un plan para proteger temporada de Semana Santa en Málaga ante la falta de AVE directo

Archivo - El diputado del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía por Málaga Antonio Sevilla. - VOX - Archivo

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía llevará este jueves en el pleno del Parlamento andaluz la solicitud de un plan extraordinario para proteger la temporada turística de Semana Santa en Málaga "ante la falta de conectividad directa por AVE".

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, será el encargado de trasladar al consejero de Turismo, Arturo Bernal, "el grave riesgo que supone el cierre del AVE para el sector turístico malagueño".

Según ha indicado Sevilla a través de una nota, "la falta de AVE ha generado una crisis de confianza, y en el turismo cuando se instala la desconfianza, el cliente cambia de destino".

"El resultado de la falta de conectividad por AVE lo estamos viendo: cancelaciones, bajadas forzadas de precios en el sector, pérdida de competitividad y todo esto al final va a una pérdida de empleo. Esta es la situación actual en Málaga", ha dicho.

Sevilla ha explicado que el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía reclamará a Bernal "un plan extraordinario, real y con calendario de la Consejería de Turismo del Gobierno de la Junta de Andalucía para proteger la Semana Santa y la temporada en Málaga ante esta falta de conectividad".

"El sector turístico necesita medidas urgentes y concretas para sostener esas escapadas, y congresos típicos de la primavera y desde Vox las vamos a exigir", ha sentenciado.