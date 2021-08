Analista literaria asegura que "un pequeño boom" de la ciencia ficción "atrae a los jóvenes a la lectura"

HUELVA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La analista literaria y escritora Valeria Lorenzo ha asegurado este viernes que "un pequeño boom de la ciencia ficción y los mundos fantásticos, e incluso de los caballeros y guerreros" ha atraído a los jóvenes, "que ahora están más interesados en la literatura".

Lorenzo ha participado como ponente en el curso 'Escritura de Novela' que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha celebrado esta semana en su sede onubense de Santa María de La Rábida, bajo la dirección del profesor de escritura Andrés Nadal.

Así, la escritora ha sostenido que la juventud "está empezando a leer un poco más y, además, a escribir", pues, esos jóvenes "tienen sus mundos fantásticos en la cabeza y ahora quieren contarlos".

Una afirmación que la profesora ha relacionado con la expansión de plataformas como Netflix o HBO que "están creando mucha ficción". De hecho, Lorenzo ha reconocido "su sorpresa al descubrir que los alumnos inscritos a este curso son en su mayoría jóvenes".

Asimismo, respecto a las nuevas tendencias literarias, la ponente ha advertido que se dirigen hacia una literatura "entretenida y de fácil lectura", lo que no quiere decir que "el mensaje no sea profundo", pues, según la experta, "se agradece que el texto sea ágil aunque tenga profundidad". La escritora ha relacionado esta afirmación con el "poco tiempo que tienen los lectores y las numerosas distracciones" que los rodean.

Lorenzo también ha señalado que las condiciones derivadas de la pandemia han supuesto "un fomento al menos en la compra de libros", aunque "no se si se ha visto reflejado luego en la lectura".

Durante su intervención en el curso, Lorenzo ha realizado un análisis práctico de las novelas producidas por los propios alumnos. "Se trata de argumentar con el alumno por qué su novela se puede mejorar, dónde falla, qué recursos se pueden usar para que la historia funcione y seduzca al lector e, incluso convencerlos de que los errores de sus textos con técnicas y trabajo se pueden mejorar", ha explicado la profesora, que también ha apoyado la idea de que "no es todo inspiración, hay mucho trabajo detrás".

De entre los textos analizados, en las conclusiones de Lorenzo sobre los principales errores de los estudiantes destaca la dificultad para contar la historia sin "extenderse demasiado". "El escritor cree que lo tiene que contar todo, pero al final se repite constantemente la información", ha incidido.

En este sentido, la profesora ha asegurado que "a la hora de mandar un libro a un concurso o a una editorial, se agradece mucho que esté pulido y se entienda la historia". Por ello, según Lorenzo "se pasa más tiempo reescribiendo que escribiendo", pero "tiene que ser así para que el mensaje llegue al lector y en lugar de aburrirse, lo disfrute".

Finalmente, respecto a su primera novela larga 'Hybris', la escritora ha señalado que decidió profundizar en el tema de las enfermedades mentales porque "siempre me ha inquietado", pues, al enfermo mental se le trata como "alguien que no es fiable y creo que está un poco estigmatizado".

En esta línea, Lorenzo ha añadido que "las enfermedades mentales, por desgracia, antes no se diagnosticaba, pero hoy se puede hacer y no quiere decir que una persona que sufra una enfermedad mental en un determinado momento, como una depresión, no esté capacitada para llevar una vida normal", ha concluido.