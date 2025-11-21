La Cátedra de la Fundación Atlantic Copper de la UNIA organiza Huelva Conecta Talento STEM

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La Cátedra de la Fundación Atlantic Copper de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha organizado en la sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), el encuentro Huelva Conecta Talento STEM en la mañana del viernes 21 de noviembre. En el mismo se ha abordado el desafío de atraer y retener en Huelva talento STEM (habilidades y capacidades relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, esta jornada, que marca el inicio de un proceso colaborativo que busca transformar el reto del talento STEM en Andalucía, ha comenzado con la ponencia de la directora de Ideas4Innovation, Karitte Alegría, sobre 'La innovación social ante los retos complejos del siglo XXI'.

A continuación, ha tenido lugar una mesa de conversación abierta bajo el lema 'Las oportunidades del talento STEM en Huelva, que ha moderado la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez, y en la que han participado la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; las directoras de la citada Cátedra y la sede rabideña, María del Carmen Sánchez y María de la O Barroso, respectivamente, y los delegados territoriales de Economía y de Empleo de la Junta, Lucía Núñez y Juan Carlos Duarte, y en la que también ha estado la ponente.

Asimismo, se ha programado un taller participativo para la construcción colaborativa de un "mapa de retos", en el que identificar, priorizar y visualizar los elementos clave del ecosistema STEM en Huelva.

Los objetivos de esta jornada son, entre otros, tener una visión común del desafío de cercar y mantener STEM en Huelva desde múltiples ángulos: empresa, educación, juventud y territorio; así como generar espacios de conexión real entre agentes clave del ecosistema para construir relaciones duraderas y productivas.