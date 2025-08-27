El catedrático René Payo subraya el "papel decisivo" del patrimonio como recurso económico, social e identitario

El catedrático de la Universidad de Burgos René Payo en la Sede Antonio Machado. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos René Payo, ha afirmado que el patrimonio tiene un "papel decisivo" como recurso económico, social e identitario, especialmente en territorios que, como Castilla, forman parte de la llamada España vaciada.

Así lo ha indicado en Baeza (Jaén), donde ha intervenido como ponente en el encuentro 'Úbeda y Baeza: talleres artísticos de la Edad Moderna', enmarcado en los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Payo ha destacado que "en muchos de estos lugares, el único recurso verdaderamente importante que permanece, el único recurso no deslocalizable, es el patrimonio", según ha informado en una nota la UNIA. Al hilo, ha apuntado que "numerosas iniciativas, con mayor o menor éxito, están contribuyendo a revitalizar pueblos y localidades, ofreciendo oportunidades de futuro a sus habitantes".

Payo ha incidido en la importancia de las "nuevas tecnologías" como herramientas de acceso al patrimonio, a la vez que ha advertido que "no deben sustituir la experiencia directa". "No basta con que digamos que las nuevas generaciones conozcan el patrimonio a través de las redes sociales o de recursos digitales. Es necesario que lo vivan, lo disfruten, lo palpen y lo sientan de una manera inmediata", ha argumentado.

En el análisis, Payo ha explicado cómo la relación entre las catedrales y las ciudades ha ido evolucionando. "Históricamente han sido elementos de identificación colectiva y símbolos urbanos. Hoy día cumplen también una función económica, vinculada a su capacidad de atraer turismo, sin dejar de mantener su carácter espiritual y ritual", ha explicado.

Además, ha recordado que "las catedrales no son sólo patrimonio material, sino que albergan también un valioso patrimonio inmaterial, ligado a tradiciones, costumbres y actos cívicos". Ejemplo de ello, ha aludido al Tribunal de las Aguas en Valencia, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El catedrático también ha remarcado la "necesidad" de comprender el patrimonio como "algo dinámico y enraizado en la vida cotidiana de las comunidades". "No siempre basta una visita rápida para descifrar su significado. El patrimonio vivo está vinculado a cofradías, tradiciones y celebraciones, donde lo material y lo inmaterial se funden con la identidad colectiva", ha dicho.

Al respecto, ha aportado ejemplos como Salamanca, Burgos o Segovia, ciudades en las que el patrimonio, además de conservar el pasado, impulsa la economía, refuerza la identidad local y mantiene vivas las tradiciones.