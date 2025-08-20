El circo protagoniza este jueves la Cultura Abierta de la UNIA en Baeza (Jaén) con el espectáculo 'Tot Bèen'

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El circo protagoniza este jueves el programa Cultura Abierta en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza. Será con el espectáculo 'Tot Bèen', que llega en colaboración con el Festival Circada.

La cita, que forma parte de la referida programación cultural complementaria a los Cursos de Verano, está prevista a las 21,30 horas en la pista deportiva de la sede y las invitaciones pueden retirarse a través del enlace: https://entradium.com/es/organizers/unia

'Tot Bè' es el primer espectáculo de la compañía Curolles, que viene motivado por las ganas de crecer en el sector artístico y por "el innegable resurgir de un juguete tradicional" que cada vez aparece más en las artes escénicas: las peonzas, según ha informado este miércoles la UNIA.

Curolles es una compañía creada por dos mallorquines, Xisco Valls y Skye Cerdá. La trayectoria de la compañía se remonta al 2016, cuando ambos artistas crearon, junto a otras personas, la asociación cultural Cap de Fibló, en la que se organizaban cabarets de circo, espectáculos de calle y otros eventos.

Cerdá continuó su formación como malabarista e intérprete en el CAU, Granada, mientras que lo complementaba con cursos dedicados a la dramaturgia e iluminación. Asimismo, en los últimos años se ha especializado en el arte de la peonza y la artesanía.

Por otro lado, Valls es malabarista autodidacta y combina el circo con la docencia. Ha realizado cursos de 'clown' y de teatro de improvisación, trabajando también como monitor de circo y teatro para jóvenes. En 2023, fue campeón de peonza tradicional.