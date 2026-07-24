El director de Magnon afirma en la UNIA que Huelva está en el "centro de la estrategia nacional" de descarbonización

El director de Magnon Green Energy, José Antonio Agüera, en su ponencia durante el curso de verano de la UNIA - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El director de Magnon Green Energy, José Antonio Agüera, ha afirmado que "la provincia de Huelva está posicionada en el centro de la estrategia nacional debido a la descarbonización industrial mediante el impulso de tecnologías limpias, el aprovechamiento del CO2 biogénico y el desarrollo de recursos renovables autóctonos".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el curso 'Energías renovables y Huelva', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en la sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), en colaboración con Magnon y Naturgy, donde ha analizado el impacto socioeconómico y tecnológico de las nuevas fuentes sostenibles dentro del tejido productivo andaluz, según ha indicado la UNIA en una nota de prensa.

Para el especialista, el escenario actual representa "un punto de inflexión decisivo" para el desarrollo industrial regional. "Los principales vectores de la transición energética se están dando en la provincia de Huelva", ha aseverado Agüera, tras subrayar que están marcando el camino que tienen que seguir los demás. A su juicio, Huelva afronta "una nueva revolución local, comparable a la que transformó la provincia en los años 60 y 70, gracias a que reúne una oportunidad local respaldada por disponibilidad de espacio, sol e información técnica", afirma el director.

El objetivo prioritario, según el directivo, pasa por "aprovechar estas posibilidades para generar crecimiento y fomentar el asentamiento de las personas en el territorio". Durante su intervención, el responsable de Magnon Green Energy ha puesto en valor el papel del CO2 biogénico, el resultante de la combustión de biomasa renovable, y la estabilidad operativa que ofrece esta fuente limpia en comparación con alternativas como la energía solar o eólica. "Su principal ventaja es que se trabaja a nivel muy local, lo que permite que toda su cadena de valor se cree en la zona de producción de la biomasa", ha explicado Agüera.

Respecto a los retos que afronta el sector para la captación y aprovechamiento industrial del carbono, el experto ha descartado cuellos de botella en el ámbito tecnológico. "No existen barreras tecnológicas, sino más bien necesidades de infraestructura eléctrica", ha remarcado, y detalla que, "aunque la captura de CO2 es ya una realidad, transformarlo en moléculas de mayor valor para la industria química sí que se necesita generación de hidrógeno e infraestructura eléctrica, siendo esta la principal preocupación actual".

Finalmente, Agüera ha ratificado la importancia de los encuentros universitarios para conectar los avances industriales con la ciudadanía. La alianza entre la universidad y el tejido productivo resulta "fundamental porque estos foros permiten abrir debates, clarificar puntos de vista y generar conversaciones constructivas", ha concluido, tras destacar que las aulas de la UNIA ofrecen el entorno propicio para trasladar a la sociedad cómo se está ejecutando esta transformación.

CURSOS DE VERANO

José Antonio Agüera es ponente del curso de verano Energías renovables y Huelva organizado en la Sede de La Rábida por la Universidad Internacional de Andalucía del 20 al 23 de julio.

"Este curso de verano aborda la transición energética desde una perspectiva integral y aplicada al territorio de Huelva, donde se han abordado los cambios en el modelo energético actual, los retos ambientales, económicos y sociales, además de una reflexión crítica sobre el futuro energético de la provincia, sensibilizando sobre la importancia de las renovables y la sostenibilidad", ha explicado la UNIA en la presentación del curso.