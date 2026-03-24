La empresaria Rocío Medina recibe en Huelva el Premio UNIA Concha Caballero

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, entrega el Premio UNIA Concha Caballero 2025 a la presidenta ejecutiva del Grupo Medina, Rocío Medina Muñoz (c). - Francisco J. Olmo - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

La empresaria y presidenta de Grupo Medina, Rocío Medina Muñoz, ha recibido este martes el Premio UNIA Concha Caballero, concedido por la Universidad Internacional de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria profesional, en su impulso por la internacionalización, la innovación y la presencia de las mujeres en las distintas escalas dentro del sector agroalimentario andaluz.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el acto se ha celebrado en la Sede de La Rábida, con la participación del rector, José Ignacio García; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; y el presidente de la Real Academia Sevillana de las Ciencias, Miguel Ángel de la Rosa, quien ha pronunciado la laudatio de la galardonada.

En su discurso de agradecimiento, Rocío Medina ha realizado una mención especial a su padre, Antonio Medina, fundador de un grupo que impulsó el cultivo de la fresa en la Laguna de Las Madres, en Palos de la Frontera, para luego ampliar a los frutos rojos o introducir el kaki 'sharoni', del cual es en la actualidad la principal productora a nivel mundial.

"Una iniciativa que construyó desde el esfuerzo innovador, introduciendo técnicas novedosas en su momento y con una apuesta por la diversificación que permitió a mediados de los 60 iniciar la exportación de la fresa", ha explicado.

Los primeros pasos de Rocío Medina en la empresa familiar tuvieron lugar cumplidos los 22 años, "cuando aún no se llevaba el ganar primero experiencia fuera, en otros referentes de la industria". Así, ha afirmado, pasó de acompañar a su padre en el campo, a liderar un negocio "donde se veía rara la presencia femenina" y donde "en las reuniones, siempre se miraba primero al hombre".

Eso la llevó a construir un "escudo como mujer", para afianzar su posición como empresaria dentro de la agroindustria. Al frente de una empresa con presencia en 70 países, Medina ha reivindicado la industria de las berries, que emplea actualmente a más de 160.000 personas, con una facturación anual que roza los 1.500 millones de euros. Ahí, ha señalado, Grupo Medina ha ayudado "a que muchas mujeres trabajen, tengan presencia en las distintas escalas, y aporten a sus hogares un sueldo digno".

"UN HITO PARA HUELVA"

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García, ha cerrado el acto con una intervención, donde ha puesto en valor el papel de las empresas familiares en el tejido productivo andaluz, "cuyo éxito es capaz de dejar una profunda huella en la historia de los territorios".

Así, ha destacado como "la mirada de Antonio Medina hace poco más de un siglo, en la Laguna de Las Madres, marcó un hito", contribuyendo a que la fresa sea "uno de los productos más icónicos de Huelva, sin el cual hoy sería difícil entender esta provincia".

En esta línea, ha subrayado el impulso generacional en estas empresas, donde Grupo Medina ha seguido creciendo a través de Rocío Medina y, también, de Rocío Cataño. En este sentido, ha puesto en valor la internacionalización como "el sello más personal de la galardonada". "Un viaje no exento de obstáculos, donde se compite desde la calidad, la innovación y el buen saber hacer", ha señalado el rector.

Por último, García ha manifestado que gracias a la labor de mujeres como Rocío Medina, "la historia del sector agroalimentario también se escribe en femenino". "Desde el tesón de mujeres, como nuestra galardonada, que han sabido ganar un lugar propio en la industria, permitiendo que otras mujeres se incorporen al negocio, desde la base hasta puestos de alta responsabilidad", ha manifestado.

Rocío Medina se convierte, así, en la undécima galardonada desde la creación de esta distinción en honor de la política, profesora y feminista cordobesa Concha Caballero. Comparte este reconocimiento junto a Pilar Aranda, catedrática de Fisiología y primera rectora de la Universidad de Granada; Carmen Maroto, microbióloga y primera mujer en formar parte de la Real Academia de Medicina y Cirugía; Enriqueta Vila, historiadora y primera mujer en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras; o Concha Yoldi, economista y presidenta de Persán.

ROCÍO MEDINA MUÑOZ

Con una trayectoria de más de 30 años de experiencia profesional, Rocío Medina es licenciada en Derecho, con programas Adeca, DEA y ADEL del Instituto Internacional San Telmo. Es miembro del Consejo Asesor Regional de BBVA, del Patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla y directora de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) en Andalucía Occidental.

Actualmente es presidenta ejecutiva del Grupo Medina, empresa familiar de referencia en el sector agroalimentario andaluz que inició su actividad en 1959 y actualmente vive su tercera generación. Las actividades más significativas del Grupo Medina son la producción y comercialización de fruta con su empresa Inter Terra, S.A.T y la investigación, producción y comercialización de plantas de fresa y frambuesa a través de su empresa Viveros California, S.L. Destaca por su vocación innovadora y exportadora, y cuenta con una plantilla media de más de 650 trabajadores.

Hija adoptiva de Lepe (2013) y Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa (2022), ha recibido numerosos reconocimientos donde destacan el Premio Mujer Empresaria DT CaixaBank, Mujer del Año en Fruit Attraction (2020), Premio de Andalucía en Agricultura y Pesca (2013), Premio ALAS 25 años de Trayectoria Internacional (2010), Premio Fresa a la Empresa Histórica o Premio José Luis García Palacios al Desarrollo Económico y Creación de Empleo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).