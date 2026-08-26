El escritor Jesús Maeso señala en la UNIA la "discriminación" de historiadores académicos hacia la novela histórica

El novelista y doctor en Historia Jesús Maeso de la Torre. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El novelista Jesús Maeso ha señalado la polarización que provoca la novela histórica entre algunos lectores o historiadores, que "discriminan" al escritor por no ser un "historiador académico".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde participa como ponente en el curso de verano 'El escritor y su mundo literario'.

Maeso ha aludido a su novela 'El Papa Luna' para ilustrar ese trato, cómo los historiadores han criticado sus creaciones ficcionadas, en este caso otro 'Papa Luna', "como ya hicieron en el pasado Robert Graves con Claudio o Margarita Yourcenar con Adriano".

"La novela histórica es magnífica porque en una de las novelas más universales de la historia, 'Los pilares de la Tierra', el cantero habla de la palabra libertad, cuando el término no aparece en Europa hasta 1700, por lo que ese cantero no podía ser un hombre libre y pedir libertad a su patrón porque ese concepto no existía", ha comentado sobre la validez de la creación ficcional.

Además, se ha referido a una clara diferencia entre los novelistas históricos hispanohablantes, que han destacado por "ser recreadores de momentos históricos", y aquellos autores que prefieren recurrir al "elemento ficcional".

Maeso, doctor en Historia y escritor de diferentes géneros, se ha definido como novelista que "cuenta cuentos", punto en el que ha añadido que, desde pequeño, ha desarrollado mucho la imaginación para crear historias. "A mis novelas las lleno de ficción, porque si no, no es novela", ha afirmado.

Sobre su carrera literaria, ha hablado de una evolución significativa en su proceso creativo, con una mayor madurez para generar ideas y relatos en menor plazo de tiempo.

"Antes terminaba una novela en un año y medio como sumo, ahora la he terminado en ocho meses", ha indicado respecto a su última obra ambientada en la Grecia clásica, que abarca desde el siglo de Pericles hasta Alejandro Magno.

ACELERACIÓN

De otro lado, ha reflexionado sobre la aceleración del tiempo histórico en la actualidad y sobre las implicaciones que eso supone para una novela histórica, con un mayor contenido de temas que se podrán tratar en el futuro.

"Ahora se está viviendo la historia rapidísimo, de una forma que te enteras de lo que está pasando en Cincinnati, en Ciudad del Cabo y en Baeza. El novelista va a tener una gran diversidad de temas que escribir con esta aceleración de la historia, desde temas sobre la India, sobre Netanyahu, el Líbano, el nuevo rey de Inglaterra", ha declarado.

No obstante, ha advertido sobre la pérdida de libertad creativa en las nuevas generaciones de novelistas históricos. Al hilo, ha apuntado que "los personajes ficcionados cada vez están más capados de lo que es la libertad de expresión" y "son personajes que se acercan más a la realidad histórica que a cambiar la historia".

El escritor también ha enfatizado el poder transformador de la novela histórica a través de la reflexión sobre obras clásicas y, a su vez, ha cuestionado la capacidad de las nuevas generaciones para despertar la capacidad crítica a través de obras históricas y ficcionales.

"Durante la historia, hemos tenido libros que han cambiado la forma de pensar en su presente como Rousseau con su contrato social, Voltaire con sus obras, Dante con la Edad Media o Cervantes con la primera novela universal. Los libros han cambiado la historia que vivimos ahora, ¿por qué no la pueden volver a cambiar?", ha preguntado el autor jiennense.

Finalmente, se ha referido a unas declaraciones del reconocido autor Umberto Eco, a quien conoció en Roma: "Para que una novela histórica esté lograda, sea buena, usted lo que tiene que hacer es plasmar el pensamiento de la época tal cual".

El curso de verano de la UNIA 'El escritor y su mundo literario' está dirigido por Emilio Lara, escritor y doctor en Antropología. Entre sus ponentes, además de Maeso, figuran la escritora María Dueñas, los periodistas culturales Sergio-Vilasanjuán y Álvaro Colomer, la escritora y presentadora de 'La Sexta explica', Verónica Sanz, o Leo Campos, editor de ficción de Planeta.