Escritor reivindica en los cursos de verano de la UNIA el "poder de la poesía" para ir "contra las tendencias actuales"

El director del curso de verano 'Voces del Extremo: Poéticas contraculturales' y escritor, Antonio Orihuela, en una de sus ponencias - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El director del curso de verano la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) de su sede de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) 'Voces del Extremo: Poéticas contraculturales' y escritor, Antonio Orihuela, ha afirmado que "la poesía va siempre contra lo convencional y lo predecible, eso es lo que la hace grande y rica".

En una entrevista con Europa Press, el director del curso de verano ha añadido que la poesía "genera espacios de libertad que en el lenguaje, como decía Orwell, del libre pensar no están", por lo que ha considerado que la poesía "sigue siendo necesaria" para "crear y generar espacios donde sea posible imaginar otras realidades".

El director del curso de verano de la UNIA ha afirmado que "las humanidades están sufriendo un retroceso brutal en el panorama actual" y ha defendido el papel de su curso 'Voces del Extremo Poéticas Contraculturales' para "intentar llenar ese hueco que no está en casi ningún curso de verano, ante la marginación del pensamiento crítico frente a cuestiones técnicas y financieras que olvidan la dimensión espiritual, humana, cultural que tenemos las personas".

Orihuela ha insistido en que el arte es "una herramienta de transformación" que "está en pugna, puesto que queremos construir desde un punto de vista artístico y cada vez más estamos sufriendo una deriva hacia una construcción de la realidad menos democrática, más autoritaria y más monolítica".

El director del curso ha subrayado que la "batalla" tiene que seguir vigente desde la "cultura y desde el pensamiento crítico" en un momento marcado por "la polarización, la guerra, las crisis económicas" y donde la cultura "debe responder a estos desafíos sin caer en la autocensura que caracteriza a los medios masivos de comunicación".

Sobre los medios de comunicación, ha criticado que la imposición de una "autocensura absoluta" en aquellos que pertenecen a grandes grupos empresariales con intereses específicos ha "trastocado la libertad de prensa". De hecho el director del curso ha expresado que "la libertad de prensa siempre fue una cuestión casi utópica, pues hoy en día es algo prácticamente impracticable más allá de espacios marginales de esa escena alternativa en la que todavía existe cierta prensa libre".

Orihuela ha explicado que "los espacios ahora mismo para construir un relato diferente al relato monolítico que venden los grandes grupos de comunicación es muy difícil", lo que hace necesario "buscar alternativas en el pensamiento y la creación artística", e incide en el papel de la poesía como herramienta contracultural".

El director del curso ha subrayado la "importancia" de "mantener viva" la resistencia cultural incluso en circunstancias adversas, destacando que "aunque somos pocos hay que seguir dando la batalla y que hay mucha belleza también en luchar, incluso cuando tenemos todas las de perder".

Orihuela ha expresado su esperanza en que los alumnos del curso "se lleven la sensación de que no todo está perdido" y comprendan la necesidad de continuar con la lucha por una cultura "más libre y diversa", ha concluido en sus declaraciones tras enfatizar que el curso busca "recuperar el espacio de las humanidades y el pensamiento crítico como herramientas fundamentales para imaginar y construir realidades alternativas en tiempos de crisis y polarización".

CURSO DE VERANO

"El curso propone una reflexión multidisciplinar sobre el papel del arte, la estética y la creatividad en la sociedad contemporánea, dirigida tanto a profesionales de la cultura como a cualquier persona interesada en el pensamiento crítico y la creación artística", ha expresado la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la presentación del curso.

A través del teatro, las artes plásticas, la literatura y el cine, las sesiones fomentan el debate sobre "la influencia de la cultura visual actual y el potencial del arte como herramienta de transformación social". El programa recupera las aportaciones de las vanguardias, la contracultura y el artivismo para "imaginar nuevas formas de habitar y construir la realidad", ha aseverado la UNIA.

Además, el curso aborda cuestiones como la sostenibilidad, el impacto del consumo y la crisis ecológica, e invita a "explorar alternativas desde la creación artística y la conciencia colectiva. Los participantes también podrán desarrollar proyectos en talleres de poesía, cine y arte dramático", expresa la entidad universitaria.

El programa cuenta con la participación de destacados poetas, artistas, críticos y documentalistas, entre ellos Jorge Riechmann, Isaías Griñolo, María Cañas, Uberto Stabile, Yorik, Antonio Romera 'Chipi' y Antonio Rigo.