La Escuela de Teatro de la UNIA finaliza una nueva edición en Baeza (Jaén) con lleno de plazas en sus talleres

Escuela de Teatro de la UNIA en Baeza - UNIA

BAEZA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha concluido la edición de 2026 de su Escuela de Teatro en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) logrando completar el total de las plazas disponibles para sus cuatro talleres.

El encuentro, dirigido por Nieves Pérez Abad y coordinado por César Oliva Bernal, se consolida como un "proyecto de valía artística y pedagógica" y un "espacio de referencia" dentro de los cursos de verano de artes escénicas en España.

Así lo ha destacado la directora de la Escuela, Nieves Pérez Abad (ESAD de Murcia), quien ha atribuido este éxito a las más de 20 ediciones de trayectoria, a la "continua actualización" de la cita y a una oferta que brinda "formación y especialización en las distintas disciplinas teatrales con profesionales de primera fila del sector".

En la edición de este año han participado un total de 83 estudiantes procedentes de diversos puntos de la geografía española, tales como Galicia, Bilbao, Cataluña, Madrid, Valencia o Extremadura.

Según ha detallado la dirección, el alumnado --en su mayoría de Arte Dramático, junto a profesionales y personas con experiencia en teatro aficionado-- y el profesorado han valorado especialmente el "alto nivel" docente y la atmósfera de trabajo "fluida" y motivadora que se genera gracias a la convivencia entre participantes nuevos y repetidores.

Uno de los objetivos principales de esta vigesimosegunda edición ha sido la consolidación de la colaboración iniciada en 2025 entre la Escuela de Teatro de la UNIA y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (FITCA). Esta alianza busca favorecer el encuentro y el enriquecimiento mutuo entre profesionales, estudiantes, aficionados y la ciudadanía, "acercando, de alguna manera, Baeza a Almagro y Almagro a Baeza".

Bajo este acuerdo, y con el patrocinio de la UNIA, se llevó a cabo del 13 al 15 de julio en el Parador de Almagro el taller 'Directing the Actor' (Dirigir al actor), impartido por Declan Donnellan y Nick Ormerod (fundadores de la compañía Cheek-by-Jowl), una actividad que ha quedado marcada como un hito histórico para la Escuela y que se incluyó en la programación de la 49ª edición del festival manchego.

La programación académica en Baeza, desarrollada del 6 al 10 de julio, ha contado con cuatro talleres especializados: 'Juego, comicidad y creación', impartido por Antón Valén; 'Drama in education (DIE)', a cargo de Lucía Miranda; 'Del movimiento a la palabra escénica', por Lidia Otón; y el 'Taller de escritura teatral', de Victoria Szpunberg.

La oferta se completó con una clase magistral de Lidia Otón y la conferencia 'Teatro independiente en España', ofrecida por César Oliva Olivares, fundador de la Escuela de Teatro de la UNIA.

Como principal novedad de este año, se introdujo la actividad transversal 'Espacio Abierto'. Esta iniciativa consistió en habilitar una franja de una a dos horas en cada taller para realizar una clase abierta a la que podían asistir alumnos de las otras materias, dando respuesta a la inquietud de los estudiantes por conocer las metodologías del resto de los talleres en los que no estaban matriculados.

De forma paralela, la programación cultural de 'UNIAescenaBaeza' ha representado en el Teatro Montemar dos obras: 'El arte de ser comediante', de la compañía Teatro a Bocajarro (Madrid), y 'Paüra', de la compañía Lucas Escobedo (Alicante-Madrid).

Este último espectáculo registró un lleno casi absoluto y su función estuvo dedicada a la memoria de la actriz, dramaturga y productora Rocío Bernal, recientemente fallecida, y cuya obra 'Cría cuerdos' (con la compañía Deconné) estaba inicialmente programada en el cartel de la muestra.